Мошенник-брокер обманул жителя Казани на 5 млн рублей

Житель Казани стал жертвой телефонных аферистов и лишился крупной суммы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Потерпевший рассказал, что ему на мобильный позвонил неизвестный мужчина и предложил вложиться в брокерскую компанию. Казанец не стал соглашаться, но собеседник был настойчив и убедил заявителя попробовать приумножить свой капитал.

Звонивший объяснил, как работает их платформа и условия заработка. Псевдоброкер на протяжении 9 месяцев курировал действия потерпевшего на бирже. Общая сумма перечисленных денег составила около 5 миллионов рублей.

Спустя время мужчина заглянул на свою страницу и обнаружил, что денежные средства на его счету отсутствуют.

Псевдоброкер объяснил потерпевшему, что деньги сгорели и нужно вложиться снова, но мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.