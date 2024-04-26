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Мошенник-брокер обманул жителя Казани на 5 млн рублей
Житель Казани стал жертвой телефонных аферистов и лишился крупной суммы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.
Потерпевший рассказал, что ему на мобильный позвонил неизвестный мужчина и предложил вложиться в брокерскую компанию. Казанец не стал соглашаться, но собеседник был настойчив и убедил заявителя попробовать приумножить свой капитал.
Звонивший объяснил, как работает их платформа и условия заработка. Псевдоброкер на протяжении 9 месяцев курировал действия потерпевшего на бирже. Общая сумма перечисленных денег составила около 5 миллионов рублей.
Спустя время мужчина заглянул на свою страницу и обнаружил, что денежные средства на его счету отсутствуют.
Псевдоброкер объяснил потерпевшему, что деньги сгорели и нужно вложиться снова, но мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.
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