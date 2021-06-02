Мошенницы украли миллион рублей у 90-летней бабушки из РТ под предлогом «реформы денег»

Инцидент случился в Набережных Челнах, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Челнам.

90-летней местной жительнице позвонила незнакомка, которая представилась госработницей и сообщила о якобы проводимой реформе денег. Звонившая сказала, что сотрудники могут прийти к бабушке домой, и в таком случае той не придется стоять в очереди.

Пенсионерка согласилась. Через какое-то время к ней пришли две молодые девушки, якобы волонтеры организации. Во время разговора с пожилой женщиной они выяснили, где она хранит свои сбережения, и украли оттуда 1 млн рублей. Пропажу пенсионерка обнаружила только после ухода девушек и сразу обратилась в полицию.

Подозреваемых задержали, ими оказались жительницы Московской области 20 и 36 лет.