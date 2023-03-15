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Мошенничества и кражи с банковских карт составляют четверть от всех преступлений в РТ
Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник отдела Управления уголовного розыска МВД по РТ Рамис Газимов рассказал о том, что кражи со счетов и банковских карт граждан, а также «дистанционные» мошенничества составляют четверть от всех зарегистрированных преступлений в республике.
«В прошлом году совершено более 13 тысяч подобных хищений денег, средний еженедельный ущерб от которых достигает 20 миллионов рублей. В среднем, за день в полицию обращаются порядка 30 обманутых татарстанцев. За 2 месяца 2023 года совершено уже 2600 краж с карт и мошенничеств», – рассказал он.
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