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Руc Тат
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Происшествия 15 марта 2023 11:11

Мошенничества и кражи с банковских карт составляют четверть от всех преступлений в РТ

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Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник отдела Управления уголовного розыска МВД по РТ Рамис Газимов рассказал о том, что кражи со счетов и банковских карт граждан, а также «дистанционные» мошенничества составляют четверть от всех зарегистрированных преступлений в республике.

«В прошлом году совершено более 13 тысяч подобных хищений денег, средний еженедельный ущерб от которых достигает 20 миллионов рублей. В среднем, за день в полицию обращаются порядка 30 обманутых татарстанцев. За 2 месяца 2023 года совершено уже 2600 краж с карт и мошенничеств», – рассказал он.

#Мошенничество
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