Мошеннические «колл-центры» стали использовать музыку из рекламы банков

ВТБ предупреждает, что мошенники стали использовать музыку из рекламных роликов российских банков для имитации работы своих «контакт-центров». Используя такой прием, они рассчитывают укрепить доверие собеседника в том, что звонок действительно идет в банк.

Злоумышленники осуществляют звонок потенциальной жертве и сбрасывают его, не дожидаясь ответа. Когда собеседник перезванивает неизвестному абоненту и слышит знакомую композицию, то у него появляется чувство уверенности, что он действительно звонит в банк. Далее мошенники действуют по стандартной схеме — в беседу вступает псевдо-сотрудник банка и пытается разными способами получить коды из СМС, логины или пароли для входа в учетную запись онлайн-банка. Получив доступ к счету клиента, мошенники выводят деньги и исчезают.

«Злоумышленники отлично владеют психологическими приемами и могут манипулировать эмоциями своих жертв. Уловка с использованием знакомой мелодии — это часть мошеннической схемы. Музыка, которая ассоциируется с банком, может убедить жертву, что она разговаривает с официальным представителем и склонить к необдуманным действиям. Мы рекомендуем в любой ситуации, которая кажется вам неестественной и странной, немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк по короткому номеру 1000 или на номер телефона, который указан на обороте банковской карты. В этом случае вы гарантированно попадете в контакт-центр банка», — отметила вице-президент, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная.