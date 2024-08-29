Мошенница с сайта знакомств обманула жителя Челнов и его знакомых почти на 10 млн

Мошенница с сайта знакомств оставила 55-летнего жителя Челнов без 9,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Житель Автограда познакомился на сайте знакомств с женщиной, которая рассказала ему о своих успехах в инвестициях и дала контакты успешных трейдеров. Он зарегистрировался на торговой площадке, внес 250 долларов, принял участие в торгах и вскоре смог вывести прибыль в размере 30 долларов.

Челнинец радовался перспективам и готовился к сделкам на приобретение нефти, золота, криптовалюты. Его прибыль увеличивалась, и он выводил часть средств, но для некоторых операций требовались дополнительные расходы, такие как налог на вывод, разблокировка электронного кошелька и участие в процессе «бенефициаров». Для этого он использовал помощь друзей и близких, которые впоследствии взяли многомиллионные займы. Окружение мужчины оформило по несколько кредитов, начиная со 160 тысяч рублей до 1 миллиона. Все эти деньги они передали ему для участия в торгах.

Когда возникла очередная проволочка с выводом средств с платформы, челнинец решил сам посмотреть в каком состоянии находится его финансовый кабинет, без посредничества наставников. Баланс оказался нулевым, и тогда потерпевший понял, что его обманули мошенники. Общий ущерб составил около 9,7 млн рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Установлено, злоумышленники звонили с телефонов, зарегистрированных в Казахстане, Москве и Запорожской области.