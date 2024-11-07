Мосбиржа: Старт торгов на фондовом рынке откладывается

Московская биржа отложила начало торгов на фондовом рынке. Ранее торговая сессия всегда стартовала в 10:00.

«Старт торгов на фондовом рынке откладывается», - сообщает пресс-служба торговой площадки.

Причины данного решения не уточняются. О начале торгов сообщат на сайте Мосбиржи дополнительно.