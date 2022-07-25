Мосбиржа приостановит торги японской иеной

С 8 августа Московская биржа приостановит торги японской иеной. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

«Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам „японская иена — российский рубль“ и „доллар США — японская иена“ в биржевом и внебиржевом режимах», — сказано в сообщении.

Отмечается, что с этого же числа японскую валюту не будут принимать в качестве обеспечения по операциям на рынках Мосбиржи. Изменения обусловлены потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в японской иене.