Мосбиржа ограничит торговлю акциями «Норильского никеля» из-за дробления

Мосбиржа изменит порядок торгов ценными бумагами «Норильского никеля» (тикер на площадке: GMKN). Мера принята из-за предстоящего дробления акций компании, сообщает торговая площадка.

Уточняется, что инвесторы смогут прикупить «норникелевские» акции до 1 апреля. Потом со 2 по 7 апреля включительно совершать сделки будет невозможно. Возобновят торги акциями GMKN в штатном режиме с 8 апреля.

Напомним, ранее «Норникель» решил раздробить свои акции в соотношении 100 к 1. ЦБ уже принял решение о госрегистрации изменений. Акции должны конвертироваться 4 апреля 2024 года (на 10 рабочий день после регистрации).

Отметим, что в результате данного решения (дробления) стоимость акций компании уменьшится в 100 раз. То есть, если по состоянии на 10:28 22 марта акции стоит 14 966 рублей, то после дробления они будут торговаться по 149 рублей за каждую ценную бумагу.