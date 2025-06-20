Мосбиржа и ИВФ РТ будут развивать инвестиции в технологические проекты

Сегодня на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ`2025) Мосбиржа и Инвестиционно-венчурный фонд РТ (сокр. ИВФ РТ) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ направлен на привлечение инвестиций в технологические бизнес-проекты Татарстана с использованием возможностей и инструментов торговой площадки.

Как сообщила пресс-служба ИВФ РТ, соглашение предусматривает совместное проведение исследований по выявлению технологических проектов, обладающих потенциалом для выхода на рынок капитала. Для представителей таких проектов биржа и фонд планируют организовать комплекс мероприятий и образовательных инициатив, которые помогут лучше понять особенности работы с биржевыми инструментами, а также эффективно использовать продукты и сервисы Мосбиржи.

Помимо этого, сотрудничество включает в себя совместные усилия по развитию рынка ценных бумаг, выпускаемых субъектами РФ и предназначенных для населения.

В рамках соглашения стороны также будут повышать финансовую грамотность и формировать финансовую культуру в стране.

«Инфраструктура и технологии Московской биржи дают возможность активно содействовать привлечению инвестиций в компании инновационного сектора российской экономики. Это соглашение – основа для нашего с фондом долгосрочного партнерства, которое позволит координировать действия в поддержку технологических компаний и инвестиционного сообщества Татарстана. Сегодня мы положили начало сотрудничеству, которое, уверен, откроет новые горизонты для бизнеса и инвесторов в республике, а в перспективе укрепит экономическую устойчивость региона», – сказал управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Владимир Крекотень.

Директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев добавил, что для них важно, чтобы компании Татарстана активно использовали весь спектр современных финансовых инструментов.

«Сотрудничество фонда с Московской биржей направлено именно на это – обеспечить предприятиям республики прямой и удобный доступ к внебанковскому финансированию через IPO, облигационные займы, цифровые финансовые активы и другие инструменты. Это мощный импульс для роста региональной экономики и повышения инвестиционной привлекательности Татарстана», – отметил он.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы «Московская Биржа» входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

НКО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» – фонд прямых и венчурных инвестиций, создающий условия для реализации инновационных проектов, развивающий наукоемкие, технологические компании Татарстана. Ежегодно фонд проводит в Татарстане совместные акселерационные программы для помощи стартапам в выходе на рынки, а также конкурсные программы отбора компаний для финансирования. Венчурное инвестирование фонда включает инвестирование в компании ранних стадий, имеющие потенциал выхода на глобальный рынок.