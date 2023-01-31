Моряки Северного флота спасли гражданина Франции с собакой в Атлантическом океане

Во время дальнего похода в центральной части Атлантического океана экипаж кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» спас гражданина Франции с яхты, потерпевшей бедствие. Об этом ТАСС рассказали в Минобороны.

«Экипаж среднего танкера „Кама“ из состава отряда боевых кораблей Северного флота, выполняющего задачи дальнего похода в центральной части Атлантического океана, принял аварийный сигнал с терпящей бедствие яхты. Для оказания помощи экипажу танкер „Кама“ отклонился от маршрута движения и направился в район аварии», — сказано в сообщении ведомства.

По информации министерства, досмотровая группа после сигнала высадилась на яхту и подняла на свой борт одного человека, его личные вещи и собаку. Спасенным оказался гражданин Франции Лукас Монтеу. Во время одиночного плавания в Атлантике начался шторм и на его яхте вышло из строя рулевое устройство, и судно начало заполнятся водой. После неудачной попытки устранить неисправность самостоятельно путешественник и подал сигнал бедствия.