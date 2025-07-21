Мортеза Шарифи побил рекорд Вильфредо Леона, запустив мяч со скоростью 139 км/ч

Фото: olympics.com

Доигровщик сборной Ирана Мортеза Шарифи установил мировой рекорд в матче Лиги наций с Францией (3:0). Волейболист отправил мяч в зону оппонента со скоростью 139 км/ч.

Ранее этот рекорд принадлежал бывшему доигровщику казанского «Зенита» Вильфредо Леону. Поляк на чемпионате Европы 2023 года выполнил подачу, после которой мяч набрал скорость 138 км/ч.

Напомним, Иран занял восьмое место в предварительном этапе Лиги наций и не попал в четвертьфинал. Квалификацию прошли: Япония, Польша, Китай, Бразилия, Италия, Словения, Франция и Куба.