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На главную ТИ-Спорт 21 июля 2025 17:44

Мортеза Шарифи побил рекорд Вильфредо Леона, запустив мяч со скоростью 139 км/ч

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Мортеза Шарифи побил рекорд Вильфредо Леона, запустив мяч со скоростью 139 км/ч
Фото: olympics.com

Доигровщик сборной Ирана Мортеза Шарифи установил мировой рекорд в матче Лиги наций с Францией (3:0). Волейболист отправил мяч в зону оппонента со скоростью 139 км/ч.

Ранее этот рекорд принадлежал бывшему доигровщику казанского «Зенита» Вильфредо Леону. Поляк на чемпионате Европы 2023 года выполнил подачу, после которой мяч набрал скорость 138 км/ч.

Напомним, Иран занял восьмое место в предварительном этапе Лиги наций и не попал в четвертьфинал. Квалификацию прошли: Япония, Польша, Китай, Бразилия, Италия, Словения, Франция и Куба.

#лига наций #волейбол #спорт #вильфредо леон #зенит-казань
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