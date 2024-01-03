Морскому котику из челнинского дельфинария дали имя

Фото: челнинский дельфинарий

У морского котика, который родился в июле 2023 года, появилось имя. Челнинский дельфинарий организовал конкурс на имянаречение, и победительницей стала челнинка Лейсан Егорова — она предложила имя Риччи, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Примерно через год малыш сможет выйти на сцену вместе с мамой Ванессой — артисткой дельфинария. Время дебюта зависит от того, как скоро он начнет есть рыбу, и перейдет с молока на твердую пищу.

Сначала его тренировки будут проходить вместе с Ванессой, под родительским контролем. Позже морской котик начнет легкие тренировки самостоятельно. Пока что малыша ждет только кормление, забота и опека.

Стоит отметить, что Риччи — второй котик, который родился в Челнах. Первый появился 2 года назад. Самку здесь ласково называют Ваней, самца — Элио. Теперь морских обитателей стало на два котика больше. Кроме того, в разные годы здесь рождались на свет дельфины-афалины.