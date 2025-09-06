Морской беспилотный катер «Бандит» впервые показали в России

В Великом Новгороде на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» впервые представили новейший морской робототехнический катер «Бандит». Об этом сообщает «ТАСС», приводя информацию компании-разработчика «Русич».

Демонстрация стала первой публичной презентацией катера, при этом испытания продолжаются. «Бандит» способен работать с различными системами управления – по радиосвязи и видеоканалу. Дальность его применения достигает 400 километров.

Катер можно использовать в режиме камикадзе, при этом его полезная нагрузка составляет около 500 килограммов. В компании ожидают, что боевая апробация новинки состоится весной 2026 года.

Также разработчики отметили, что катер может применяться и в тыловых целях. С его помощью возможно доставлять боеприпасы, медикаменты, продукты питания. Для этого грузы можно размещать как во внутренних отсеках, так и путем буксировки несамоходных судов с полезной нагрузкой.

Максимальная скорость «Бандита» составляет не менее 40 узлов, что эквивалентно более чем 74 км/ч.