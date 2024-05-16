Морская авиация уничтожила 11 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Российская авиация ликвидировала в Черном море более десяти безэкипажных катеров ВСУ, шедших к Крыму, сообщили в Минобороны.

«Около 14.00 мск в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. 11 безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ», – указано в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, минувшей ночью в небе над Крымом перехватили два и ликвидировали четыре беспилотника. Поздно вечером в среду военные сбили в регионе пять ракет ATACMS.