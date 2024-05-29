news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 29 мая 2024 11:49

Морская авиация ЧФ уничтожила два украинских безэкипажных катера в Черном море

Скопировать ссылку

Сегодня в районе 11 часов по московскому времени авиация Черноморского флота ликвидировала угрозу со стороны ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В северо-западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера ВМС Украины.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2