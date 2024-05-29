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Морская авиация ЧФ уничтожила два украинских безэкипажных катера в Черном море
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Сегодня в районе 11 часов по московскому времени авиация Черноморского флота ликвидировала угрозу со стороны ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В северо-западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера ВМС Украины.
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