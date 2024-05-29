Морская авиация ЧФ уничтожила два украинских безэкипажных катера в Черном море

Сегодня в районе 11 часов по московскому времени авиация Черноморского флота ликвидировала угрозу со стороны ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В северо-западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера ВМС Украины.