Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВМС Украины

В западной части Черного моря морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ, следовавший в направлении Крымского полуострова. Об этом сегодня утром заявило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», – указано в публикации.

В конце ноября также сообщалось, что четыре украинских безэкипажных катера уничтожили в западной части Черного моря. По данным оборонного ведомства, безэкипажные суда обнаружили 22 ноября в западной части акватории. Катера следовали в направлении Крыма.

«Все обнаруженные цели были уничтожены», — подчеркнули в Минобороны.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.