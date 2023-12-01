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Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВМС Украины
В западной части Черного моря морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ, следовавший в направлении Крымского полуострова. Об этом сегодня утром заявило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», – указано в публикации.
В конце ноября также сообщалось, что четыре украинских безэкипажных катера уничтожили в западной части Черного моря. По данным оборонного ведомства, безэкипажные суда обнаружили 22 ноября в западной части акватории. Катера следовали в направлении Крыма.
«Все обнаруженные цели были уничтожены», — подчеркнули в Минобороны.
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