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СВО 19 августа 2024 12:22

Морпехи ЧФ взяли в плен 19 украинских диверсантов в курском приграничье

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Российские морские пехотинцы провели успешную операцию по задержанию группы украинских военнослужащих на территории Курской области.

Согласно информации, предоставленной представителем российского силового ведомства агентству РИА Новости, бойцы 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен диверсионно-разведывательную группу из 19 человек в районе населенного пункта Ольговка.

Задержанные военнослужащие, по имеющимся данным, входят в состав 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Напомним, 6 августа украинские подразделения начали наступательную операцию с целью захвата территории в Курской области. Однако, по заявлению начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова, российским силам удалось остановить продвижение противника. По состоянию на 18 августа общие потери ВСУ на Курском направлении оцениваются более чем в 3460 военнослужащих и 50 единиц бронетехники.

#Курская область
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