Морпех из Татарстана о зоне СВО: «Пускай съездят, посмотрят. Потом критикуют»

26-летний боец из Высокогорского района с позывным Шиша приехал в двухнедельный отпуск на малую родину.

Он родился и вырос в Камчатском крае. После окончания школы поступил в Камчатский Государственный техникум на факультет экологии.

Потом прошел срочную службу и подписал контракт в морской пехоте. За это время родители Шиши вышли на пенсию и переехали сюда — в Высокогорский район. Уже в середине марта, после начала СВО, по приказу, Шиша попал в зону боевых действий. Там он служит морпехом.

«Почему морпех? Потому что морская пехота. Мы десантируемся как с кораблей, так и с воздуха, а также сухопутным путем. С моря мы только, получается, заходим. Высаживаемся на берег и идем уже в наступление. Также мы можем и без кораблей идти в наступление», — пояснил боец.

О том, что подписывает контракт и идет на СВО, боец сразу сказал родителям. Их реакция была нормальная. Во время службы в зоне спецоперации Шиша уже выучил две специальности. Стал и водителем, и специалистом определенной станции. По поводу чувства страха герой говорит, что без этого никак. Любой нормальный человек должен бояться, ведь это чувство и помогает выжить.

«Начинался обстрел со стороны украинских войск. Работали с танков, работали с 120-х, 182-х минометов, даже бывало 152-е, 155-е снаряды прилетали. Мы просто сидели в блиндаже, только от проходов успевали поднимать ноги по прилету, чтобы ноги не посекло осколками», — рассказал Шиша.

«А, если, не дай Бог, попадет? Ну, попадет, так попадет, — говорит он. — Прилетало рядом с окопом в трех метрах. Осыпало осколками, благо, находились в окопе. Просто ветками, листьями, всем, чем можно осыпало».

Боевой дух поддерживать помогают близкие люди и друзья. Особенно, как говорит боец, душу греют детские письма, которые доходят до них со всех регионов и бережно хранятся. По поводу обеспечения наш защитник говорит, что всего хватает.

«Ну, которые уехали, — это их решение. Предатели родины, как говорится. Раз они просто решили свалить, а не за родину заступиться. Диванные критики — пускай съездят, посмотрят. Потом критикуют», — советует Шиша.

Про мобилизованных военнослужащий отзывается хорошо. Говорит, что после обучения встают на позиции так же и защищают родину.

«Пожелания мирным: чтоб надеялись на нас, потому что, если мы не справимся, потом это все придет сюда. К нам в дом. Ну а ребятам, которые там находятся, держаться, крепиться до последнего», — пожелал он.

Шиша уже на днях уезжает обратно в зону специальной военной операции, чтобы вновь служить и защищать свою страну.