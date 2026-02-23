Морозы, небольшой снег и сильный ветер ожидаются в Татарстане в конце февраля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В конце февраля в Татарстане прогнозируются морозы, снег и сильный ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В прошедшие сутки республика находилась под влиянием поля повышенного давления: осадков не было, но утром отмечались туман и изморозь, а ночью местами ветер усиливался до 15-17 м/с.

Сегодня, 23 февраля, из-за приближения атмосферного фронта местами наблюдается слабый снег, сохраняется сильный ветер порывами 15-18 м/с, дневные температуры составляют -3..-11°.

По прогнозу на 24 февраля существенных изменений не ожидается: облачно, местами небольшой снег, ветер порывами 15-18 м/с, ночные температуры -10..-15°, днем -5..-10°.

В среду, 25 февраля, и четверг, 26 февраля, республика окажется в поле пониженного давления. Ожидается небольшой снег, ночные температуры -9..-15°, на востоке до -20°, днем -4..-10°.

27 и 28 февраля существенных осадков не ожидается. Ночные температуры понизятся до -12..-17°, при прояснениях до -21°, дневные – от -5° до -10°.