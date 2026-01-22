Морозы до -20 градусов ожидаются в Татарстане 22 января

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Облачная погода с прояснениями ожидается в Татарстане 22 января. В утренние часы пройдет небольшой снег, днем существенных осадков не прогнозируется, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер восточного и северо-восточного направлений со скоростью 5-10 м/с. Температура утром составляет -14…-19 градусов, при прояснениях возможны морозы до -23.

Днем столбики термометров покажут -10…-15 градусов, в северных и восточных районах республики похолодает до -20.

На дорогах сохранится гололедица.