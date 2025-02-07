Председателю комитета Госдумы по контролю Олегу Морозову присвоили звание «Почетный доктор Казанского университета». Решение приняли на торжественном заседании Ученого совета в декабре 2024 года в знак признания его заслуг мировым сообществом. Знак отличия Морозову вручили в Императорском зале в ходе торжественного расширенного заседания Ученого совета КФУ.

Как сообщает пресс-служба Морозова, в торжественном мероприятии также поучаствовали помощник Раиса РТ Альберт Гильмутдинов, ректор Казанского университета Ленар Сафин, первый проректор – проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский и другие.

Сам Морозов подчеркнул, что КФУ сыграл определяющую роль в его жизни.

«Я без всяких исключений могу сказать, что все то, что произошло в моей жизни во время учебы и работы в Казанском университете и потом, все фундаменты, качества, успехи, которые были в моей жизни, – все это было заложено здесь, в этих стенах. У меня в этом нет никакого сомнения, потому что мой приход в Казанский университет был абсолютно осознанным выбором. Казанский университет окончили мои папа и мама, – сказал высокий гость. – Они были очень преданны вузу и всегда внушали мне, еще мальчику, школьнику, мысль, что быть студентом Казанского университета – это очень почетно и здорово».

Также для участников мероприятия, среди которых руководство вуза, директора институтов, ученые и студенты, Морозов выступил с лекцией «Современный российский парламентаризм». Работе в парламенте он посвятил 30 лет. В начале лекции депутат вспомнил, как возглавлял Управление Президента России по внутренней политике (2012–2015).

«Это был уникальный опыт, сложнейший по своей насыщенности период моей жизни», – поделился Морозов.

Парламентская деятельность, по его мнению, имеет два возможных варианта развития событий. Первый – когда по истечении срока созыва Госдумы депутат решает сменить сферу деятельности. В случае Морозова все сложилось иначе.

«Для меня сегодня парламентская деятельность – это моя профессия. Я этому долго учился. Занимал все до единой без исключения должности, которые есть в депутатском реестре. Начинал как депутат без должности, когда избрался в 1994 году», – рассказывает политик.

Когда Морозов пришел работать в Госдуму, на повестке был бюджет страны.

«Как будут расходоваться эти деньги? Кто ими будет распоряжаться? Понять это было невозможно. Законодательное поле России было девственно-чистым – белый лист бумаги. Как платить налоги? Как применять уголовные законодательства? Ничего этого нет. Прежние законы не действуют, новые не написаны. Представьте себе характер и масштаб тех задач, которые стояли перед страной в целом и перед парламентом в частности», – отметил политический деятель.

Необходимо было «с чистого листа создать новую политическую систему», вспоминает Морозов.

«Знаете, жизнь каждого человека, особенно в политике, полна ошибок, заблуждений, разочарований, и я прожил эту жизнь ровно так же, как все остальные, – с ошибками, заблуждениями, разочарованиями, с какими-то победами, которые я до сих пор отношу к себе с гордостью. Но важно то, что российский парламент взвалил на себя эту колоссальную по масштабам задачу, когда в абсолютно новом государстве – с новыми, еще не очень понятными правилами государственного устройства – нужно было сформировать законодательный политический фундамент», – рассказал он.

Еще гость назвал вызовы, которые стоят перед законотворцами в наше время.

«Сегодня российский парламентаризм, конечно, находится в стадии такого «мужания», происходит испытание временем – фракционной дисциплиной, партийным строительством. В нашей стране утвердилась президентско-парламентская модель, которая претерпела определенные изменения после поправок к Конституции – мы, парламент, впервые получили право назначать все правительство, чего раньше не было», – сказал он.

В завершение Морозов отметил, что оценки депутатов Госдумы и жителей не всегда совпадают, потому что парламентарии видят процесс изнутри, а другие – извне.

«Мы сегодня живем в демократической стране, в стране, где должен быть слышен голос каждого. Мы живем в стране, которая сталкивается с колоссальными вызовами и отвечает на них весьма эффективно», – отметил Морозов.

В ходе визита в вуз Олег Морозов дал интервью студенческому научно-популярному телеканалу UNIVER TV Департамента по информационной политике КФУ. Отметим, что в подготовке к юбилейным мероприятиям, приуроченным к 220-летию Казанского университета, выдающийся выпускник также принял активное участие.

«Я служу Казанскому университету! – подчеркнул Морозов в разговоре с журналистами. – Это еще и моя обязанность, работа. Для меня она почетна и важна, потому что это мой любимый Казанский университет, и помогать ему – это в крови».

Кроме этого, обсуждалось современное поколение: о чем важно и нужно говорить с молодежью – о служении профессии и Отечеству.

«Знаете, каждому времени – свой студент. И это, наверное, какой-то грех – сравнивать, какими студентами были мы и какие они сейчас. Каждое время выбирает своих студентов, они соответствуют этому времени. Понятно, что сегодняшние студенты отличаются от нас просто как небо от земли, потому что те возможности, которые имеет сегодняшний студент, несопоставимы с нашими. Они живут совершенно в другую эпоху, технологии, возможности качественно иные. Но, какими бы ни были технологии и возможности, есть несколько вещей, которые являются базовыми. Во-первых, ты должен выходить из стен университета профессионалом, быть в своей профессии, которую ты выбрал, – считает почетный доктор Казанского университета. – Служение Отечеству – это второе. Мы особая страна, мы служим Отечеству. У нас это в крови. Так жили наши предки, так жили наши родители, так должны жить мы», – сказал Морозов.

По его мнению, изменения должна претерпеть сфера труда. На законодательном уровне обсуждается разграничение между востребованными на рынке и дефицитными профессиями, такими как учитель и врач.

После интервью Морозов также поучаствовал в фестивале науки «Территория знаний».

Олег Морозов – советский и российский партийный и профессиональный политический деятель, ученый, кандидат философских наук, доцент. Депутат Госдумы, председатель Комитета Госдумы по контролю. Он внес огромный вклад в развитие науки, образования и культуры, а также в международное сотрудничество.

Также парламентарий – выдающийся выпускник (1976) и частый гость Казанского университета. Известный политический деятель встречается с сотрудниками и студентами вуза, выступает с публичными лекциями.

фото: пресс-служба Олега Морозова