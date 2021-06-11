Морозов: «Выборы — это особый формат диалога общества, гражданина и власти»

Выборы являются особым форматом диалога общества, гражданина и власти. Об этом заявил модератор форума избирателей «Мой голос» депутат Госдумы РФ Олег Морозов.

«Чем прозрачней избирательная система, чем она больше отвечает на запросы граждан, тем более ясный ответ получает общество по результатам выборов. Вот для чего важен этот диалог», — подчеркнул Морозов.

Спикер напомнил, что стоял у истоков избирательной системы в 1993 году и был депутатом всех парламентов России.

«Мы начинали рисовать эту систему с чистого листа, не было никакого опыта. За эти годы выстроилась вся наша российская избирательная система, которая совершенствовалась, проходила этапы проб и ошибок. И она становится все более прозрачной и эффективной, отвечающей запросам общества», — сказал спикер.

Открывая форум, Морозов также выразил удовлетворение тем, что видит в зале много молодых лиц.

Форум избирателей «Мой голос» — это постоянно действующая площадка для всех участников избирательного процесса: избирателей, членов избирательных комиссий, общественных организаций и лидеров общественного мнения. Во время сессий приглашенные эксперты вместе с жителями республики обсуждают развитие электоральных процессов.