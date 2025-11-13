Морозов включен в пул тестирования РУСАДА

Фото: spartak.ru

Нападающий «Спартака» Иван Морозов, отбывавший дисквалификацию за употребление кокаина, включен в расширенный пул допинг-тестирования РУСАДА. Соответствующий обновленный документ российское антидопинговое агентство разместило у себя на официальном сайте.

Всего в данный список входит 22 игрока КХЛ, в том числе недавно дебютировавший в сезоне после отстранения игрок «Автомобилиста» Анатолий Голышев и экс-нападающий казанского «Ак Барса», а ныне ярославского «Локомотива» Александр Радулов. Также в списке числятся Николай Голдобин (СКА), Никита Гусев («Динамо»), Дамир Шарипзянов («Авангард»), Егор Яковлев и Илья Набоков (оба – «Металлург») и другие.

Согласно правилам, спортсмены, внесенные в данный пул, обязаны в определенное время вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS, а также соблюдать требования WADA (Всемирное антидопинговое агентство).

Напомним, ранее срок дисквалификации Морозова был сокращен с четырех лет до одного месяца. После отстранения в составе красно-белых хоккеист еще не сыграл ни разу. При этом он мог присоединиться к команде после 14 октября. В текущем сезоне на счету 25-летнего нападающего 4 матча и 6 (1+4) очков.