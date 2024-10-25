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Политика 25 октября 2024 16:51

Морозов: Саммит БРИКС в Казани стал для Запада лекарством от спесивости

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В Казани пишется история кардинальных изменений современного мироустройства, заявил депутат Государственной Думы от Татарстана Олег Морозов.

Он отметил, что гордится родным городом, который принял столь масштабное и значимое событие.

«Саммит БРИКС в Казани стал отличным лекарством от спесивости и высокомерия, коими пропитан коллективный Запад», — подчеркнул он.

Саммит БРИКС проходил в Казани в течение трех дней — с 22 по 24 октября. Мероприятие собрало представителей более 30 государств, 22 из которых были представлены на самом высоком уровне.

#саммит БРИКС #Олег Морозов
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