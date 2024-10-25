Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Морозов: Саммит БРИКС в Казани стал для Запада лекарством от спесивости
В Казани пишется история кардинальных изменений современного мироустройства, заявил депутат Государственной Думы от Татарстана Олег Морозов.
Он отметил, что гордится родным городом, который принял столь масштабное и значимое событие.
«Саммит БРИКС в Казани стал отличным лекарством от спесивости и высокомерия, коими пропитан коллективный Запад», — подчеркнул он.
Саммит БРИКС проходил в Казани в течение трех дней — с 22 по 24 октября. Мероприятие собрало представителей более 30 государств, 22 из которых были представлены на самом высоком уровне.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»