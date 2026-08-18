Стась и Морозов в «Ак Барсе», Ружичка за 105 млн в «Авто»: что на рынке КХЛ

«Ак Барс» латает центр ветераном и охотится за скандальным талантом. «Автомобилист» ставит на изгоя с НХЛ-опытом. Минск подписывает обладателя Кубка Стэнли. Кто выиграет от этих трансферов, а кто пожалеет — в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: hctraktor.org

Кокаин, скандал и переговоры: «Ак Барс» рискует с Морозовым и берет проверенного Стася

«Ак Барс» этим летом потерял Александра Барабанова, Дмитрия Яшкина, Илью Сафонова, а переговоры с Михаила Фисенко зашли в тупик. В центре нападения — кадровая дыра. На этом фоне слухи о подписании казанцами Андрея Стася — не сенсация, а разумный шаг.

37-летний белорусский центрфорвард заменит именно Фисенко — в третьем-четвертом звене. Он универсальный боец: выигрывает вбрасывания, блокирует броски, играет в меньшинстве. В прошлом сезоне за минское «Динамо» Стась набрал 20 очков (4+16) в 59 матчах, а в плей-офф добавил 2 (1+1) балла за 8 игр. Всего за карьеру в КХЛ у него 1002 матча и 234 очка — он первый белорус, достигший тысячи игр в лиге. В активе Стася — Кубок Гагарина-2021 с «Авангардом».

Главный тренер Анвар Гатиятулин хорошо знает Стася по работе в «Тракторе» и делает ставку не только на его игру, но и на авторитет в раздевалке. В новой команде, где молодежи становится все больше, такой опытный «цемент» для низа состава точно не будет лишним. Хоккеист сам не раз менял клубы и знает, как быстро вписаться в коллектив. Но другой вопрос, насколько это помощник, если даже клуб, который только весной чествовал его как свою легенду (а именно минское «Динамо») в услугах форварда более не заинтересован?

Судьба форварда Ивана Морозова — это, пожалуй, главная интрига этой недели. И именно здесь действительно пахнет сенсацией, способной перевернуть расклады не только для «Ак Барса», но и для всей лиги. По информации «Чемпионата», казанский клуб вступил в активные переговоры со «Спартаком» о выкупе прав на 26-летнего нападающего.

Морозов — это не просто игрок ротации. Это качественный центрфорвард топ-уровня, способный стать стержнем первой шестерки. В прошлом регулярном чемпионате он набрал 28 очков (11+17) в 44 матчах — солидный показатель, учитывая, что часть сезона он пропустил из-за дисквалификации. В плей-офф Морозов в пяти матчах набрал 5 очков (2+3) — еще одно подтверждение его класса в решающие моменты.

Важно отметить, что пропущенные матчи в прошлом сезоне были связаны не только с игровыми моментами. 29 августа 2025 года на Кубке мэра Москвы у Морозова была взята допинг-проба РУСАДА, которая дала положительный результат — в ней обнаружили следы кокаина. Сам хоккеист публично признал нарушение антидопинговых правил, подчеркнув, что употребление произошло во внесоревновательный период и не было связано со спортом.

«Я честно признаю нарушение антидопинговых правил. Осознаю свою ошибку, полностью принимаю ответственность и искренне сожалею о случившемся. Приношу извинения руководству клуба, тренерскому штабу, команде и, конечно, болельщикам. Это событие стало для меня серьезным уроком. Я понял, что даже разовое употребление может привести к зависимости и разрушить все, что я с таким трудом создавал годами», — заявил Морозов.

Форвард надеется, что его пример станет предостережением для других. «Сейчас я прохожу терапию и получаю необходимую помощь специалистов. Хочу поблагодарить РУСАДА за то, что благодаря их усилиям я получил шанс вовремя начать лечение и исправиться. Хоккей — это моя жизнь. Я сделаю все, чтобы вернуться сильнее — с новыми ценностями и другим отношением к себе», — заключил он.

Иван Морозов Фото: hk-spartak.com

Морозов — идеальный кандидат на роль первого центра. Он мобилен, техничен, обладает хорошим первым пасом и способен как завершить атаку, так и разогнать ее. Ему 26 лет — самый расцвет для центрфорварда. Он уже дважды в карьере преодолевал отметку в 30 очков за сезон, а в «Спартаке» регулярно получал время на льду и доверие тренера.

Адам Ружичка: последнее доверие от Алексея Кудашова

Подписание Адама Ружички — это, пожалуй, самый дерзкий вызов для «Автомобилиста» за последние годы. Словацкий форвард был фактически изгнан из «Спартака» из-за дисциплинарного инцидента — неявки на выездную игру, и с тех пор вокруг его фамилии не утихает шквал слухов и пересудов.

Конфликт Адама Ружички со «Спартаком» получил финансовое продолжение. У словака оставался еще год контракта с клубом, и он обязан выплатить москвичам 2/3 от оставшейся зарплаты — 30 миллионов рублей. Изначально речь шла о 38 миллионах, но лига сократила сумму до 30. Именно эти 8 миллионов разницы и стали тем самым компромиссом, который стороны так и не нашли.

Но суть скандала глубже. Ружичка входил в число немногих игроков КХЛ, кто поехал на Олимпиаду в Италию. В Милане собрались звезды НХЛ, вакансий для европейцев оставалось мало, а вызов словацкого форварда на турнир стал настоящим признанием для всей лиги. На Олимпиаде Ружичка набрал 5 очков в 6 матчах и разделил третье место в списке бомбардиров сборной Словакии.

Ирония в том, что именно Игры стали яблоком раздора. Точнее — отсутствие паузы на Олимпиаду в календаре КХЛ. Президент лиги Алексей Морозов еще в апреле заявлял, что клубам рекомендовали отпускать игроков в сборные, но со «Спартаком» договориться не удалось.

Другая версия — Ружичка был недоволен бонусами. Игрок был близок к определенному порогу результативности, но клуб якобы намеренно сокращал его игровое время, чтобы не платить те самые 30 миллионов бонусными. Теперь же словак должен «Спартаку» ту же сумму — но уже за свой «прогул».

В итоге словак был куплен «Автомобилистом» за 105 миллионов рублей и подписал с ним годичный контракт. Зарплата Ружички составит 40 миллионов рублей. Еще 35 миллионов он получит в качестве «рекламных денег». Это явный сигнал: клуб не боится краткосрочных экспериментов и готов проверить, сможет ли Ружичка перевернуть новую страницу в своей карьере.

Главный тренер Алексей Кудашов в свойственной ему манере был предельно откровенен:

«Адам был одним из последних вариантов, кто вообще оставался доступен на рынке». И тут же добавил, что репутационные риски его совершенно не смущают — в уральской столице готовы дать шанс каждому, кто способен проявить себя на льду. Вопрос лишь в том, оправдает ли игрок доверие.

Адам Ружичка Фото: hk-spartak.com

В прошлом сезоне Ружичка набрал 18 очков в 32 матчах за красно-белых — для игрока, проводившего далеко не лучший период в карьере, статистика вполне достойная. Его потенциал очевиден: техничный, скоростной, с хорошим броском. Но ключевой вопрос, как всегда, упирается в голову и дисциплину. Если Адаму удастся взять себя в руки, Екатеринбург получит мощное оружие в линии атаки. Если нет — риски окажутся слишком высоки даже для такого рискового клуба, как «Автомобилист»



Кубок Стэнли в Минске: «Динамо» подписало Николя Обе-Кюбеля и сделало заявку на топ-4

Пока клубы КХЛ борются с потолком зарплат, минское «Динамо» продолжает удивлять. Белорусы подписали Николя Обе-Кюбеля — обладателя Кубка Стэнли-2022 в составе «Колорадо». За плечами 30-летнего канадца 340 матчей в НХЛ, 85 очков (34+51) и топ-физическая форма. Список его бывших клубов впечатляет: «Филадельфия», «Торонто», «Вашингтон», «Баффало», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесота».

В чемпионском для «Колорадо» сезоне-2021/22 Обе-Кюбель провел 67 матчей в регулярном чемпионате, забросив 11 шайб и отдав 11 голевых передач. В том плей-офф он сыграл 14 встреч, внеся вклад в общую победу. Примечательный факт: во время празднования завоевания трофея канадец споткнулся и уронил Кубок Стэнли на лед, помяв его перед общей фотографией команды — этот момент стал одним из самых вирусных в том розыгрыше.

В минувшем сезоне Обе-Кюбель провел шесть матчей за «Миннесоту Уайлд» в НХЛ, отметившись двумя результативными передачами. Основную часть года он отыграл в АХЛ за «Айову Уайлд», где в 62 встречах набрал 37 очков (15+22). Канадец получит в Минске фиксированную зарплату в размере 45 миллионов рублей плюс еще 30 миллионов рекламных и бонусных выплат — общая сумма контракта составляет около 75 миллионов рублей.

Отметим, что с нового сезона клубы смогут выводить до 50 миллионов рублей из-под потолка зарплат при условии, что это коммерческий доход игрока, что и было использовано в сделке. «Динамо» планомерно собирает боеспособный, сбалансированный состав, который явно метит в верхнюю часть турнирной таблицы и ставит перед собой задачи куда более серьезные, чем второй раунд, как это было в последних сезонах при Дмитрии Квартальнове.

Подписание Обе-Кюбеля — это не просто трансфер, а заявление о намерениях. Вопрос лишь в том, хватит ли у клуба ресурсов на дальнейшие приобретения, ведь в команде по-прежнему требуются усиления в центр и оборону.