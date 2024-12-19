Морозов: Путин искренне переживает за судьбы страны, каждого её гражданина

Олег Морозов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутат Госдумы, председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил, что не знает, смог бы кто другой из мировых лидеров выдержать подобную Прямую линию, помимо Президента РФ Владимира Путина.

«Я не знаю, кто бы ещё из современных мировых лидеров (нынешних или прошлых) мог бы выдержать такой формат, когда лидер страны выходит к людям и отвечает на их вопросы 4,5 часа. Причём делает это всегда очень убедительно, ярко и со знанием дела», - цитирует Морозова его пресс-служба.

По его мнению, это очень сильный сигнал, потому что Путин был на Прямой линии не просто политиком и лидером.

«Мы видели сегодня Путина очень сильным, волевым и мужественным человеком, который искренне переживает за судьбы страны, каждого её гражданина. Это тоже дорогого стоит», - резюмировал Морозов.