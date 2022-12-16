Морозов провел в Госдуме урок парламентаризма для учеников татарской гимназии

Депутат Госдумы от Татарстана, председатель комитета по контролю Олег Морозов встретился с учениками старших классов и преподавателями московской Школы № 1186 им.Мусы Джалиля. Он рассказал ребятам о становлении российской модели парламентаризма и вручил награды сотрудникам гимназии.

В этом году школа №1186 отмечает свое 25-летие. Внимание школе, которая является уникальным образовательным учреждением поликультурного типа, уделяет руководство – с визитом ее посещали Президент РТ Рустам Минниханов и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«К своему 25-летнему юбилею школа №1186 превратилась в один из ведущих образовательных и культурных центров для татар города Москвы и Подмосковья, – отметил Морозов, открывая встречу с учащимся. – Она играет важную роль в укреплении межнациональных отношений как в образовательном, так и социокультурном пространстве».

По мнению депутата, коллектив школы успешно реализует этнокультурный татарский компонент образования в РФ, вносит вклад в сохранение межнационального мира и межконфессионального согласия. «Как депутат, представляющий интересы Республики Татарстан в Государственной Думе, я высоко оцениваю многогранную деятельность трудового коллектива вашей Школы в сохранении традиций и культуры народов многонациональной России», – подчеркнул Морозов.

Ребятам он рассказал о становлении российской модели парламентаризма, особенностях деятельности Федерального Собрания, его структуре, задачах и функциях в условиях современного развития российского общества.

В конце мероприятия Морозов вручил благодарственные письма за существенный вклад в развитие школьного образования директору школы №1186 Розе Шакировой и учителю биологии Суфии Акжигитовой.

Напомним, в начале ноября в школе им.Джалиля прошло мероприятие, посвященное празднованию четверти века со дня ее основания. Поздравить образовательное учреждение с юбилеем прибыли Мухаметшин и дочь героя Чулпан Залилова. Подробности можно прочитать в репортаже «Татар-информа».