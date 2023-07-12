Морозов привел в пример Татарстан в развитии контрольно-надзорной деятельности

Одной из самых успешных реформ последнего времени назвал изменения в российской контрольно-надзорной деятельности депутат Госдумы Олег Морозов. Он выступил на «правительственном часе» в нижней палате, посвященном пятилетним итогам реформы, и привел Татарстан в качестве примера, на который следует ориентироваться. Участие в «правчасе» принял также вице-премьер – руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Контрольно-надзорная деятельность пронизывает все сферы общественной жизни, все отрасли экономики, напрямую касается почти 7 миллионов субъектов предпринимательской деятельности», – цитирует Морозова его пресс-служба. Он подчеркнул, что «революционные по сути преобразования», которые начались по инициативе Президента Владимира Путина, прошли «без потрясений и с высокой эффективностью».

Фото: пресс-служба Олега Морозова

Правительству удалось кардинально изменить бюрократические процедуры, сократив число проверок почти в пять раз. Более того, по результатам реформы удается экономить порядка 200 млрд рублей ежегодно, подчеркнул депутат.

«Татарстан – яркий пример того, как реформа контрольно-надзорной деятельности успешно реализуется на практике», – завил Морозов, напомнив, что сегодня республика входит в топ-4 регионов с наименьшим давлением на бизнес.

«Безусловно, это положительно влияет на состояние инвестиционного климата республики и позволяет республике удерживать высокую планку в рейтингах. Надо сказать, что сегодня совершенствование контрольно-надзорной деятельности является приоритетным направлением улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. И здесь у Татарстана есть чему поучиться», – резюмировал депутат.