Морозов: После воссоединения с Крымом Россия вернулась в пул великих держав

Олег Морозов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Вскоре, 18 марта, будет отмечаться одиннадцатилетие воссоединения Крыма с Россией. Своим пониманием исторического значения этого события и его воздействия на жизнь других регионов страны на площадке Экспертного клуба поделились представители Татарстана.

«Это важнейшее событие мировой истории в XXI веке. Дело не только в самом факте воссоединения с Россией, что есть восстановление исторической справедливости. Это пример мирного переустройства мира на началах справедливости и права. Впервые Россия стала по-настоящему возвращаться к своим историческим территориальным рубежам и заявила свои исторические права на «русский мир». Фактически Россия тем самым вернулась в пул великих держав», – выразил уверенность председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов.

В свою очередь председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин заметил, что произошедшее укрепило национальную идентичность россиян. «Это событие символизирует единство России», – убежден он.

Среди положительных последствий воссоединения Крыма с РФ парламентарий назвал появление важного туристического направления внутри страны, развитие инфраструктуры полуострова (включая строительство Керченского моста), создание новых условий инвесторов (в том числе – образование свободной таможенной зоны).

«В четвертых, отмечу роль регионов, особо тесно сотрудничающих с Крымом. Татарстан является одним из первых регионов, с которым Крым заключил соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Знаю, что налажено взаимодействие в ключевых отраслях и работа ведется активно. Впереди – амбициозные задачи. Важно их реализовать и достигать поставленных целей», – заключил Топилин.

Член Общественной палаты РФ от РТ Ольга Павлова высказалась в схожем духе. По ее мнению, воссоединение было событием эпохального значения, «восстановлением исторической справедливости, возвращением к корням нашей общей цивилизации». «Крым – это не просто географическая точка на карте, а сакральное место, пронизанное русской историей и духовностью», – заявила она.

Среди последствий произошедшего для регионов общественница упомянула укрепление национального единства, возрождение исторической памяти и расширение культурного обмена. По ее мнению, взаимодействие между другими субъектами Федерации и Крымом, как, например, тесное сотрудничество Татарстана и Крыма, «наглядно демонстрирует практическую пользу этого процесса». В связи с этим она вспомнила о «городости» республики – уникальном оздоровительном лагере для детей и молодежи «Сәләт – Ак Барс». «Мы открываем таланты, а таланты бывают разные, поэтому и смены разной направленности», – уточнила Павлова.

«Воссоединение с Крымом – это не только геополитическое событие, но и важный культурный и экономический процесс, приносящий ощутимую взаимную пользу всем российским регионам, укрепляющий национальную идентичность и способствующий развитию страны в целом», – подытожила она.

Первый проректор Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Игорь Бикеев заявил, что «день воссоединения стал для России символом восстановления государственного суверенитета». «Наш народ продемонстрировал, что только сам определяет свое будущее, исходя из общих интересов, не оглядываясь при этом на недоброжелателей и не подчиняясь самому тяжелому давлению», – поделился он своим пониманием случившегося.

«Вся страна получила замечательный регион, с которым активно сотрудничают субъекты Российской Федерации в разных сферах: туризме, оздоровлении, культуре, сельском хозяйстве, строительстве и многих других. Особо отмечу сотрудничество в сфере образования, которая является необходимой, поддерживающей для всех остальных», – добавил член Общественной палаты РТ.

По словам Бикеева, КИУ внес свой вклад в интеграцию Республики Крым в российскую жизнь – был реализован поддержанный Раисом РТ Рустамом Миннихановым проект по подготовке управленческих кадров. «Мы гордимся тем, что более 140 выпускников университета успешно трудятся на ответственных должностях в органах государственной и муниципальной власти, в различных организациях региона», – конкретизировал он.

«В результате воссоединения наш общий потенциал значительно вырос. Крым – неотъемлемая часть нашей большой страны, которую ценят и любят все россияне», – заключил юрист.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Андрей Большаков заметил, что «российская история Крыма была продолжена и вряд ли сможет теперь прерваться». В присоединении полуострова он увидел «важнейшую веху возрождения современной России». По его словам, дело в том, что Крым имеет не только историческое значение, но и «военно-стратегическое, политическое, экономическое, культурное для всего русского мира».

«По данным всех опросов, жители Крыма не разочаровались в своем выборе, они готовы и дальше жить в России и являться частью российской истории. Понятно, что обеспечение безопасности региона, развитие экономики будут являться основой дальнейшей модернизации Крыма», – добавил доктор политических наук.

В свою очередь Республика Татарстан и ее сотрудничество с регионом важны в плане поддержания межнационального и межконфессионального согласия. Кроме того, РТ вкладывает деньги в различные проекты на полуострове, в новые производства.

«Сам Крым является туристическим регионом, с уникальным климатом, выходом в Черное море. На данной территории развивается винодельческая промышленность, которая имеет всероссийское значение. Поэтому сотрудничество с Крымом имеет для Татарстана взаимовыгодный характер», – подвел итог член Общественной палаты РТ.