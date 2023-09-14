Морозов: Послание Раиса РТ выступило камертоном повышения уровня общения власти с людьми

В послании Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету РТ было немного цифр, но присутствовала политическая и социально-экономическая стратегия республики, которая является флагманом сегодняшней России. Таким мнением поделился депутат Государственной Думы РФ Олег Морозов.

«Были затронуты все сферы, объявлен Год науки и техники, научно-технологического развития, в которых Татарстан является флагманом», — сказал парламентарий.

Морозов отметил, сейчас в республике возрождаются экономика и промышленность в новых условиях. Учитывая этот факт, сделать 2024 год Годом научно-технологического развития является правильной стратегией, считает Морозов.

«Еще один важный момент, который прозвучал, — это посыл людям. Присутствие людей в зале, прямая трансляция поднимают уровень общения власти и общества. А сегодня очень важно, чтобы власть и общество были вместе: слишком много задач и слишком они масштабны. И послание выступило камертоном для этой задачи», — добавил депутат ГД.