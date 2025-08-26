Морозов о сроках введения драфта в КХЛ

Фото: ak-bars.ru

Президент КХЛ Алексей Морозов пояснил ситуацию со сроками введения драфта в КХЛ, которые будут внедряться совместно с новой стратегией лиги.

«Меняется идея по введению драфта в КХЛ. Когда его планируется вводить? Пока это все в проработке, даже названия рабочего нет. Мы всегда за то, чтобы было распределение и не было скопления талантливых игроков в одной системе клуба, готовых играть в КХЛ. У некоторых клубов уже по две молодежные команды. Работаем, смотрим, в этом направлении ведется работа. Посмотрим, что будет получаться с новой стратегией развития КХЛ. Пока точной даты по драфту у нас нет», – сказал Морозов корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, впервые об идее введения драфта КХЛ заговорили осенью 2024 года. Большинство профессиональных клубов эту идею не поддержали. После КХЛ заявила, что драфт может состояться не раньше 2026 года. На драфте могут быть заявлены российские игроки не младше и не старше 20 лет.