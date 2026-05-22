Морозов о прошедшем сезоне КХЛ: «Один из лучших»

Президент КХЛ Алексей Морозов оценил прошедшей сезон-2025/26, подчеркнув, что он один из лучших в истории лиги.

– Нынешний «Локомотив» повторил то, что сделал «Ак Барс» на заре КХЛ, – выиграл два Кубка подряд.

– Они повторили это достижение, но могут превзойти его. Три раза подряд в лиге пока никто не побеждал. Желаем им удачи, у них это третий подряд финал, но вторая победа.

– Можно ли сказать, что этот сезон – один из лучших за всю историю Лиги?

– Очень хороший, один из лучших. Он получился удачный, успешный – здорово, что в такую погоду болельщики могли на улице поддерживать свои команды и просто наблюдать за хоккеем, – приводит слова Морозова корреспондент «Татар-информа».

В финале розыгрыша плей-офф КХЛ «Локомотив» одержал победу над «Ак Барсом» в шестом матче (3:2) и в финальной серии (4-2), став двукратным обладателем Кубка Гагарина. «Ак Барс» ранее трижды выигрывал заветный трофей. В последний раз это было в 2018 году.