Морозов о послании Минниханова в период СВО: Каждый должен примерить на себе этот вызов

Главный фундамент, на котором будут решаться все основные задачи в связи с проведением СВО, — ценностные ориентиры. На этом был сделан акцент в сегодняшнем послании Президента Татарстана. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов на заседании экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Мобилизация – колоссальный вызов в масштабе, с которым страна еще не сталкивалась в последние 80 лет. Понятно, что послание Президента Татарстана было сделано в условиях, когда параллельно идет мобилизация и боевые действия на Украине. Понятно, что мы должны ответить на санкции, мобилизовать экономику, перестроить наши мобилизационные форматы, мы должны понимать, как будем работать на информационном поле. Обо всем об этом Президент говорил. Но начал с другого, он начал с вопросов ценностных», – сказал Морозов.

Спикер отметил, что ответ на этот глобальный вызов заключается не в том, как в этих условиях будут работать предприятия и организации. Важно то, «что будет у нас в головах, в душе, что мы будем говорить в школе, в вузе, на улице, как будем понимать то, что происходит, какие ответы будем давать для себя, как будем поступать в семьях, когда будут призывать наших детей и близких».

«Мы должны сегодня все на себя примерить этот вызов. Главный наш фундамент, на котором будут решаться все остальные задачи, – это ценности. Сегодня каждый должен найти для себя место в этом строю», – заключил Олег Морозов.