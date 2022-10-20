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Политика
20 октября 2022  13:41

Морозов о послании Президента РТ: В основе успеха — наш менталитет, традиции и ценности

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Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В своем ежегодном послании Президент РТ Рустам Минниханов раскрыл основу для успешного решения стоящих перед страной и республикой вызовов — это опора на менталитет, многовековую культуру и традиционные ценности. Об этом журналистам «Татар-информа» заявил депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов

«Все задачи и вызовы, которые перед нами стоят, они завязаны и решаются на основе общего фундамента России и Татарстана. Это наш менталитет, культура, наши традиции и наши ценности. Если мы объединяемся именно на этой основе, то все другие задачи — экономические, социальные, военные – успешно решаются. Именно об этом сегодня говорил Президент РТ», — поделился своим пониманием послания Олег Морозов. 

#Олег Морозов #послание президента рт
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