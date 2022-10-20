Морозов о послании Президента РТ: В основе успеха — наш менталитет, традиции и ценности

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В своем ежегодном послании Президент РТ Рустам Минниханов раскрыл основу для успешного решения стоящих перед страной и республикой вызовов — это опора на менталитет, многовековую культуру и традиционные ценности. Об этом журналистам «Татар-информа» заявил депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов.

«Все задачи и вызовы, которые перед нами стоят, они завязаны и решаются на основе общего фундамента России и Татарстана. Это наш менталитет, культура, наши традиции и наши ценности. Если мы объединяемся именно на этой основе, то все другие задачи — экономические, социальные, военные – успешно решаются. Именно об этом сегодня говорил Президент РТ», — поделился своим пониманием послания Олег Морозов.