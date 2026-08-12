Морозов о переподписании контракторв КХЛ: «Эту лазейку мы уже закрываем»

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Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига намерена пресечь практику массового переподписания контрактов, которую клубы использовали для обхода потолка зарплат. Речь идёт о схеме, когда команды расторгали соглашения с игроками, а затем заключали новые — на меньших условиях. Так, ярославский «Локомотив» до открытия рынка свободных агентов переподписал контракты с 10 хоккеистами.

«Мы эту лазейку уже закрываем, видя, что клубы начинают ей пользоваться неправильно. Лига вынесет на обсуждение среди руководителей клубов вопрос о бонусах за чемпионство. Посмотрим, как они на это отреагируют. Но такие массовые переподписания контрактов мы, конечно, будем регулировать», — цитирует Морозова «РИА Новости».

Напомним, что с сезона-2026/2027 в КХЛ действует потолок зарплат в 950 млн рублей. В апреле лига приняла правки, согласно которым переподписание с понижением зарплаты по ходу сезона больше не уменьшает нагрузку под потолком — в ведомость клуба будет учитываться первоначальный оклад игрока. Морозов также отметил, что вопрос о квалификационных предложениях будет снова обсуждаться, но вводить жёсткие ограничения лига пока не готова.