news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 12 августа 2026 15:43

Морозов о переподписании контракторв КХЛ: «Эту лазейку мы уже закрываем»

Читайте нас в
Телеграм
Морозов о переподписании контракторв КХЛ: «Эту лазейку мы уже закрываем»
Фото: ak-bars.ru

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига намерена пресечь практику массового переподписания контрактов, которую клубы использовали для обхода потолка зарплат. Речь идёт о схеме, когда команды расторгали соглашения с игроками, а затем заключали новые — на меньших условиях. Так, ярославский «Локомотив» до открытия рынка свободных агентов переподписал контракты с 10 хоккеистами.

«Мы эту лазейку уже закрываем, видя, что клубы начинают ей пользоваться неправильно. Лига вынесет на обсуждение среди руководителей клубов вопрос о бонусах за чемпионство. Посмотрим, как они на это отреагируют. Но такие массовые переподписания контрактов мы, конечно, будем регулировать», — цитирует Морозова «РИА Новости».

Напомним, что с сезона-2026/2027 в КХЛ действует потолок зарплат в 950 млн рублей. В апреле лига приняла правки, согласно которым переподписание с понижением зарплаты по ходу сезона больше не уменьшает нагрузку под потолком — в ведомость клуба будет учитываться первоначальный оклад игрока. Морозов также отметил, что вопрос о квалификационных предложениях будет снова обсуждаться, но вводить жёсткие ограничения лига пока не готова.

#алексей морозов
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Прожиточный минимум – 2026 в Татарстане: сумма и как влияет на выплаты

Прожиточный минимум – 2026 в Татарстане: сумма и как влияет на выплаты

12 августа 2026
Wildberries продлил меры поддержки продавцов до 31 января 2027 года

Wildberries продлил меры поддержки продавцов до 31 января 2027 года

11 августа 2026
Новости партнеров