Морозов о Минниханове: «Выступление лидера одного региона поменяло позицию всей страны»

Предстоящие выборы Раиса Татарстана – это выбор за будущее республики, заявил депутат Госдумы РФ Олег Морозов на брифинге в информационном центре «Точка выбора» в Казани. Он также назвал Рустама Минниханова харизматичным и признанным лидером и отметил, что нынешняя Россия во многом стала такой, какой она есть, благодаря позиции Татарстана.





Андрей Кондратьев: «Пока это начало. Думаю, что с каждым днем будет все большее количество кандидатов»

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«На кону – 7 531 мандат»

На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Татарстане выдвинулось более 6 тыс. кандидатов, рассказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«Пока это начало. Думаю, что с каждым днем будет все большее количество кандидатов. Это большая муниципальная избирательная кампания. На кону – 7 531 мандат», – заявил он.

От партии «Единая Россия» выдвинулось более 3,4 тыс. кандидатов, в порядке самовыдвижения – свыше 1,4 тыс., от партии «Новые люди» – 573, от «Справедливой России» – 224, от ЛДПР – 185, от республиканского общественного движения «Татарстан – Новый век» – 99, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – 26, от Коммунистической партии «Коммунисты России» – 25, от партии «Яблоко» – один.

«Выборы – это инструмент влияния человека на власть. И каждый человек, который живет в России, должен это понимать» Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

«Кандидаты находятся на этапе сбора подписей в поддержку своего выдвижения»

На выборах Раиса Татарстана завершился этап выдвижения кандидатов. Документы о выдвижении в ЦИК РТ подали четыре человека, отметил глава Центризбиркома.

«Это Руслан Юсупов от ЛДПР, Рустам Минниханов от «Единой России», Хафиз Миргалимов от КПРФ, Виталий Смирнов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», – перечислил кандидатов Кондратьев в порядке предоставления ими документов в ЦИК.

«Сейчас кандидаты находятся на этапе сбора подписей в поддержку своего выдвижения. Каждый должен представить подписи 384 муниципальных депутатов из 34 районов», – уточнил он.

После представления в ЦИК РТ документов, в том числе подписей в поддержку выдвижения, их проверки, будет решаться вопрос о регистрации кандидатов. Документы на регистрацию будут приниматься Центральной избирательной комиссией РТ с 20 до 30 июля.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

В Татарстане насчитывается более 2,9 млн избирателей

Этап выдвижения также завершился на дополнительных выборах депутата Госсовета РТ в Мелекесском одномандатном избирательном округе, рассказал председатель ЦИК.

Документы в уполномоченную территориальную избирательную комиссию представили Раиль Минегалиев от партии «Новые люди», Татьяна Мухина от КПРФ, Диана Полева от ЛДПР и самовыдвиженец Андрей Фомичёв.

«Поскольку Фомичёв самовыдвиженец, он собирает подписи избирателей в поддержку своего выдвижения. Остальные кандидаты не собирают подписи, так как их представляют партии», – заметил Кондратьев.

Председатель ЦИК напомнил, что, по данным на 1 июля, в Татарстане насчитывается более 2,9 млн избирателей. «Это ключевая цифра, по которой формируются избирательные округа, списки избирателей, количество бюллетеней, которые мы направляем на тот или иной избирательный участок. Это основная цифра избирательной кампании», – подчеркнул он.

«Все это работа на легитимность власти. Я как депутат должен понимать, что если меня избрали, то мне доверяют» Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

«Чем выше значение избирательного процесса, тем выше значение каждого человека»

Выборы – это инструмент влияния человека на власть. И каждый человек, который живет в России, должен это понимать, заявил на брифинге в «Точке выбора» председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

«Все разговоры о том, что моя хата с краю, мой голос ничего не решает, пусть за меня решают другие, – это все от лукавого. Чем больше людей вовлечены в этот процесс, тем выше уровень доверия к власти. Вот, например, мало людей пришло на выборы, кого-то избрали. Те, кто не пришел, узнав результаты, говорят, что власть выбрана меньшинством. Где там мой голос, где там уровень доверия к этому человеку? И тогда возникает недоверие к власти. То есть раз я в этом не участвую, значит, эта власть не должна пользоваться моим доверием», – сказал политик.

Поэтому, по словам депутата, так важно прийти на выборы и проголосовать. «Все это работа на легитимность власти. Я как депутат должен понимать, что если меня избрали, то мне доверяют. Как я буду принимать решения, находясь в Госдуме, если не буду ощущать за спиной поддержку людей, которые за меня проголосовали? Если люди отдали за меня свой голос, то я пользуюсь их доверием, поэтому я должен принимать те или иные решения», – подчеркнул он.

Морозов отметил, что так устроены любые выборы, независимо от уровня власти. «Чем выше значение избирательного процесса, тем выше значение каждого человека, который пришел на избирательный участок», – убежден он.

По словам Олега Морозова, Татарстан всегда смело ставил вопросы, жизненно важные как для республики, так и для страны в целом Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Россия во многом стала такой, какой есть, благодаря позиции Татарстана»

Для Татарстана выборы руководителя республики всегда имеют особое значение, сказал председатель Комитета Госдумы по контролю.

«Татарстан – лидер практически по всем показателям экономики. Это тоже имеет прямое отношение к избирательному процессу. Потому что власть в Татарстане абсолютно четко понимает, что она обличена доверием народа, имеет высокий уровень легитимности, высокий уровень поддержки и получает карт-бланш на проведение эффективной политики», – пояснил Морозов.

Депутат отметил, что в свое время высказал точку зрения, которая сейчас не подвергается сомнению: «Нынешняя Россия во многом стала такой, какой она есть, благодаря позиции Татарстана».

«Раис республики Рустам Минниханов, который взял эстафетную палочку у первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева (сейчас – Государственный Советник РТ, – прим. Т-и), является абсолютно харизматичным и признанным лидером региона», – подчеркнул он.

Парламентарий привел в пример публичное заявление Минниханова о реформе местного самоуправления, когда по федеральному закону предполагалось перейти на одноуровневую систему МСУ.

«Выступление лидера одного региона поменяло позицию всей страны. Мы сохранили двухуровневую систему, мы дали право каждому субъекту Федерации выбирать свою модель местного самоуправления, чего нас предполагалось лишить по федеральному закону», – заявил он.

По словам Морозова, Татарстан всегда смело ставил вопросы, жизненно важные как для республики, так и для страны в целом. «Отсюда и роль значения лидера Татарстана. Поэтому, конечно, предстоящие выборы Раиса республики – это выборы за то, каким будет Татарстан следующие пять лет», – заключил он.