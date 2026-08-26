Морозов: «Мы заинтересованы в переезде «Шанхайских Драконов» в Китай»

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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что КХЛ нацелена на полноценный перевод китайского клуба «Шанхайские Драконы» в Азию.

При этом функционер подчеркнул, что в ближайшее время игр в Китае не ожидается — текущий сезон команда проведет в Санкт-Петербурге.

Как передает «Чемпионат», Морозов заявил: «Мы заинтересованы в переезде клуба в Китай на постоянную основу. Новое руководство «Шанхайских Драконов» уже общается с китайской стороной, у них есть диалог. Возможно, какие-то из домашних матчей, и мы будем помогать, получится провести в Китае. Но на данный момент таких матчей, запланированных в Китае, нет. «Драконы» проведут этот сезон в Санкт-Петербурге, где делят «СКА-Арену» со СКА».

Таким образом, пока переговоры о переезде продолжаются, китайский коллектив продолжит базироваться в Северной столице и выступать на той же арене, что и питерский СКА.