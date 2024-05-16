Морозов: KazanForum становится полноценным брендом Татарстана и России

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

KazanForum становится полноценным брендом Татарстана и России. С каждым годом этот форум только набирает обороты. Мероприятие отличается уникальностью как по статусу, так и по охвату участников из разных стран и своему богатому содержанию. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по контролю, депутат Госдумы от РТ Олег Морозов.

Он отметил, что Казань обрела статус постоянной площадки для контактов России и стран исламского мира. Этот город стал центром притяжения, сохранения и развития ценностей справедливого мироустройства. Татарстан, в свою очередь, является драйвером этого процесса.

«И KazanForum — это, конечно, возможность в очередной раз "сверить часы" с той частью современного мира, которая развивается особым образом и разделяет наши ценности. В этом смысле Россия и Татарстан для этой части мира — надёжный и принципиальный партнёр», — приводит слова парламентария его пресс-служба.

Он также добавил, что площадка KazanForum даёт возможность обсудить со странами исламского мира очень многие проблемы, которые для нас являются общими. Среди таких: достижение технологического суверенитета, развитие исламской экономики, справедливый обмен товарами и идеями.

«Вот, скажем, сегодня мы провели уникальную сессию совместно со Счетной палатой России при участии представителей разных стран. Мы обсуждали государственный аудит как элемент открытости и прозрачности институтов власти. Помимо федеральных спикеров, на сессии выступили представители Алжира, Азербайджана, Гамбии, где так же, как и в России, государственный аудит - это один из приоритетов открытости общества и бюджетного контроля», — рассказал Морозов.