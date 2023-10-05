Морозов: «Единая Россия» проведет 600 мероприятий, приуроченных к 30-летию Конституции

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Политическая партия «Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу к 30-летию Конституции РФ.

«Участникам предстоит ответить на десять вопросов об основах Конституции. Система выбирает вопросы случайным образом, они каждый раз разные. На прохождение теста дается десять минут. Победителей определят из числа тех, кто правильно ответил на все вопросы за максимально короткое время. Они получат ценные призы. А каждый участник, прошедший тест, получит электронный сертификат», — рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин на совещании с региональными отделениями партии в режиме видеоконференцсвязи.

По мнению председателя Комитета по контролю Государственной Думы Олега Морозова, Всероссийский конкурс к 30-летию Конституции РФ — это важный проект, направленный на развитие правовой грамотности и правосознания граждан. По его словам, результаты опросов ВЦИОМ говорят о том, что 20% жителей страны заявляют, что Конституция «ни на что не влияет», а еще 22% утверждают, что основной государственный закон нужен для государства и на жизнь простых людей практически не влияет.

«На мой взгляд, причина такого положения дел кроется как в низком уровне правовой и политической грамотности, так и в отсутствии интереса к участию в общественно-политической жизни страны. Данный конкурс как раз и проводится с целью привлечь внимание наших граждан, особенно молодых людей, к роли и значению основного закона государства в жизни современного российского общества», — сказал Олег Морозов.

Кроме того, парламентарий отметил, что помимо этого конкурса партия «Единая Россия» как ведущая политическая сила страны проведет 600 просветительских мероприятий, приуроченных к 30-летию Конституции.

«На мой взгляд, это большой вклад как в популяризацию правовых и политических знаний, так и в формирование гражданской идентичности», — добавил депутат.

Конкурс «30 лет Конституции России — проверь себя!» проходит онлайн на сайте constitution.er.ru. Принять участие в нём могут все желающие старше 18 лет до 25 ноября. Итоги онлайн-конкурса подведут до 30 ноября, а награждение победителей состоится в декабре.