«Морковная» деревня: в селе Аксу основной овощной культурой стал оранжевый корнеплод

В Буинском районе три деревни Аксу – Чувашская, Татарская и «Морковная» – Кишер Аксуы. Последняя свою приставку получила благодаря ремеслу жителей, которые тут многие годы занимаются выращиванием и продажей оранжевого корнеплода. Морковь тут растет на фермерских полях и наряду с картофелем и луком является основной овощной культурой.

Жители села Аксу сеют морковь очень оригинальным способом – не руками, а… ртом: набирают семена в рот и выдувают их на грядку. Такой способ позволяет более равномерно распределить семена, и впоследствии прореживать грядку не приходится.

Люция Зиннатуллина посеяла четыре грядки моркови и три грядки лука. Грядки очень длинные – тянутся от одного конца огорода до другого. Для огурцов и помидоров отведен совсем небольшой участок. «Раньше весь огород занимала морковь, а теперь ее площадь уменьшили, потому что здоровье не позволяет. Я сама выросла в этой деревне. С детства сеяла морковь, в нашей деревне это уже традиция», – рассказала Люция апа.

Семена для посева сельчане заготавливают сами, покупными не пользуются. Весной 10-15 морковок сажают в землю, летом они цветут и осенью дают семена. Корзинки семян сначала сушат в корытах, затем перетирают, освобождая от сухих стеблей. Полученные зерна просеивают, пропускают через дуршлаг, и получаются чистые, отборные семена. Такие семена хранятся пять-шесть лет.

Секреты хорошего урожая

Как рассказали женщины села Аксу, семена они сушат осенью, а просеивают уже весной. Собранные семена год должны пролежать, их нельзя сажать на следующий же год – такое правило соблюдается с давних времен. Для хранения готовые семена складывают в тканевые мешки, поднимают повыше, в сухое место. Влажность и холод им противопоказаны. Пластиковые пакеты для этого не используют.

Люция Зиннатуллина на небольшой грядке показала короткий мастер-класс по посеву моркови. На помощь ей пришли соседки.

Сперва они обозначили границы грядки при помощи натянутой между двумя колышками нити. Слегка разровняли землю граблями. Живущая по соседству Фарида Нургалиева вынесла семена моркови в мисочке.

«Мы не ждем, пока из города приедут помогать, выходим, как созреет почва. Как растает снег, ждем два дня, и на третий день все село возится в своих огородах. Нельзя, чтобы почва пересохла, – морковь не взойдет. И вот так, до глубокой осени, работаем в огороде», – говорит Фарида апа.

Перед посевом семена сутки замачивают, затем сливают лишнюю влагу и на два-три дня оставляют в покое. Только после этого их можно сеять. Фарида ханум ложкой зачерпнула семена, положила их в рот и, выдувая воздух, опрыскала грядку. За ней Люция апа лопатой обсыпала поверхность землей, а затем вилами грядку разровняли. Посеянную таким способом морковь практически не прореживают, просто убирают лишние ростки с плотных участков.

«После тридцати грядок слизистая портится»

«Такой способ посева использовали еще наши бабушки и дедушки. Никогда руками не сеяли. Приезжие невестки тоже быстро этому учатся. Конечно, если долго работать, двадцать-тридцать грядок посеять ртом, то слизистая портится. Есть потом больно. Ничего с этим не поделаешь, лечим медом, помогает», – рассказывает Люция ханум.

Помимо четырех грядок на своем огороде в этом году она помогла посеять морковь у свахи – сразу семнадцать грядок. Это огромный участок, практически целое поле. По словам собеседницы, сейчас уже в селе старинный способ посева используют не все – кто-то делает это привычным способом, руками.

«Кто-то говорит, что так даже лучше. Кто знает… Мы уже привыкли, кажется, опрыскиванием сеять легче. А если руками – приходится наступать на грядку», – говорит Люция ханум.

Еще один секрет овощеводов села Аксу – морковь сажают в жесткую почву, без всяких удобрений. Навозом удобряют только картофель, лук. Площади под морковь каждый год следует менять. Ее сажают вместо картофеля или лука. Люция ханум знает это по своему опыту – три года не меняла место, и морковь пошла уже помельче.

Посеянный в апреле урожай собирают уже в июле. Его отправляют на продажу. Раньше сельчане выезжали на рынки продавать свою морковь, а сейчас за товаром приезжают скупщики. Прибыль зависит от того, насколько урожайным выдался год.

«В этом году неплохо заработали, продавали морковь по 15 рублей за килограмм. Осенью она может подешеветь и до восьми рублей. Если начать продавать с середины лета, то и прибыль можно получить. Иногда и по три рубля приходилось отдавать. На продажу идет отборная морковь, мелочь уходит на корм животным», – рассказала Люция ханум.

«Огород для меня утешение»

Оказалось, что созревает морковь на разных участках села по-разному. Сотрудница сельсовета Гульназ живет на другом конце деревни, почва там созревает позже. Даже в расположенных по соседству огородах урожай может отличаться. Люция апа считает, что ее огород расположен на хорошем месте. Грядки даже летом не поливают, морковь орошается естественным путем – дождями. Наоборот, полив может только навредить, земля может подсохнуть и покрыться коркой, говорят женщины.

Хранится морковь в погребе, на специально оборудованных для этого полках. Один нюанс – перекладывать морковь на другие места нельзя, она должна оставаться там, куда положили. Популярный у россиян метод хранения моркови – закапывание в песок – Люция ханум никогда не пробовала.

«Работа тяжелая, но мы уже привыкли, – говорит она. – Иногда даже кажется, если не посеешь морковь, тебя просто из деревни выгонят. Сыновья приезжают и пытаются отговорить – зачем тебе эта морковь? А для меня это утешение, чуть станет грустно – иду, копаюсь, становится легче», – говорит собеседница.

В прежние годы каждую весну в деревню приезжали журналисты, чтобы заснять оригинальный метод посева моркови местных овощеводов. «Ну вот, вы приехали, значит, и урожай будет хороший», – с такими добрыми словами проводили нас жительницы села.