Моргенштерну* грозит штраф более 8 млн за неисполнение обязанностей иноагента

Рэперу Алишеру Моргенштерну* могут назначить штраф 8,25 млн рублей за нарушение закона об иноагентах, сообщает ТАСС.

«Прошу признать виновным Моргенштерна Алишера Тагировича и назначить штраф... а именно 8 млн 250 тысяч рублей», – сказал представитель прокуратуры и попросил сохранить обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Такая сумма штрафа обусловлена размером заработной платы, которую артист мог получить с июня 2022 по май 2024 года. Самого Моргентштерна обвиняют в том, что он продолжает выкладывать контент в соцсетях без маркировки, что он признан иноагентом. При этом, он был уже дважды привлечен к ответственности за это же нарушение.

Поскольку сам рэпер покинул территорию РФ, его интересы в суде представляет адвокат. Он попросил мировой участок оправдать артиста, поскольку его вина не доказана.

*– признан иноагентом в России