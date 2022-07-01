Моргенштерн* заявил о возвращении в Россию

Рэпер Моргенштерн* возвращается в Россию. Об этом артист сообщил в своих соцсетях.

В телеграм-канале Моргенштерн* минувшей ночью выложил фотографию авиабилета из Праги в Москву. «Бронируйте столики на завтра», – написал он, подразумевая свой ресторан Kaif Provenance – несмотря на то, что ранее стало известно о закрытии заведения за продажу алкоголя без разрешения.

Напомним, в ноябре прошлого года рэпер через Белоруссию улетел в ОАЭ после обвинений председателя СК РФ Александра Бастрыкина в торговле запрещенными веществами в социальных сетях.

В мае в Набережных Челнах в отношении Моргенштерна* состоялся суд по делу пропаганде наркотиков из-за татуировки. Первое заседание перенесли из-за неявки артиста, однако позднее его все-таки оштрафовали на 100 тысяч рублей.

*внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов