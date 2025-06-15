Мордовская изба, уха и выставка, посвященная СВО: в Тетюшском районе прошел Валда Шинясь

Череду национальных праздников в Татарстане продолжил мордовский Валда Шинясь, который прошел сегодня в селе Кильдюшево Тетюшского района. Он собрал более 5 тысяч гостей из разных уголков России, среди которых была и представительная делегация из Мордовии. О том, как прошел праздник, – в репортаже «Татар-информа».





Мордовская деревня, старинные обряды и рыбацкий стан

Перед входом на центральную площадку праздника в селе Кильдюшево Тетюшского района гостей встречала выставка-продажа народных изделий и сувениров «Тюштянская ярмарка», расположившаяся в ярко украшенных домиках. Изделия радовали глаз своим разнообразием – мордовские умельцы представили на выставке мыло ручной работы, вязаные детские игрушки, куклы-обереги «Мордовочка», валенки, узорчатые полотенца, украшения из натуральных камней и деревянные поделки.

Не обошлось, конечно, и без старинных обрядов. Нарядные сельчане, взявшись за руки, двигались по кругу с песней. По традиции в день Валда Шинясь, который приурочивается ко дню летнего солнцестояния (отсюда символ праздника – солнце), обязательно зажигают штатол – эрзянскую ритуальную восковую свечу в деревянном подсвечнике. Считается, что это общее родовое моление.

Гости могли увидеть и воссозданный интерьер мордовской избы с печью и предметами быта: маслобойкой, чугунками и другой старинной кухонной утварью. Неподалеку для всех желающих проводили занятия по традиционным народным ремеслам, резьбе по дереву, изготовлению бумажных цветов, плетению из травы и созданию мордовской народной куклы. Местные жители рассказывали, как одевались мордовские красавицы, здесь же можно было примерить старинную национальную одежду и надеть настоящие лапти.

Мордовское подворье притягивало ароматом свежеприготовленной ухи. В центре площади расположился рыбацкий стан, где тут же, на костре, готовилась уха, а также рыба на углях, вяленая и копченая. Местные жители делились рецептами приготовления рыбных блюд и рассказывали об особенностях мордовской рыбалки.

«Мордва издавна занимается рыболовством. Рыбалка в жизни мордовского народа имеет сакральный смысл диалога с водой. Для мордвы река всегда была «Ведь-ава» («Мать-вода»), то есть живым существом. Народ же раньше в основном питался рыбой, мяса практически не было. Мы пошагово показываем нашим гостям, как готовят традиционную мордовскую уху, и, конечно, угощаем. В локации также появился пруд, в котором поселили сомов и карпов. Обучаем желающих технике ловли рыбы. Раньше рыбу ловили коллективно, заходя в воду цепью и с помощью ловушек. Был особый запрет на ловлю рыбы в полнолуние, это считалось дурным знаком», – рассказал «Татар-информу» глава Бессоновского сельского поселения Тетюшского района и один из организаторов праздника Дмитрий Врясов.

Мордовская борьба, спортивные игры и выставка, посвященная СВО

На спортивной поляне «Тюштянь налксемат» самые активные испытывали свою силу и ловкость в боях на мешках, перетягивании каната и палки, прыжках через веревку. Мужчины в мордовских рубахах состязались в борьбе на поясах, кулачном и рукопашном боях. Как рассказал нам руководитель проекта реконструкции мордовской национальной борьбы Павел Бегунов, победитель в ней определяется так: кто сверху, тот и выиграл, при этом противника нужно положить два раза.

«Мы возрождаем древние мордовские состязания. По эпосу, мордовский народ военному искусству научил легендарный богатырь «Тюштя». Каждое состязание формирует качества, необходимые будущим защитникам Отечества. Для каждого мордовского соревнования придуманы названия на основе мордовских легенд, мифологии и сказок. Так мы обучаем детей и воспитываем настоящих богатырей. В борьбе с захватом могут участвовать борцы любого стиля: греко-римской борьбы, дзюдо, самбо. Для них более-менее равные условия, у нас нет болевых и удушающих приемов», – добавил он.

Рядом открылась выставка, посвященная СВО, где представлены подлинные предметы, боевые артефакты, переданные бойцами. Гости могли увидеть здесь макеты оружия, трофеи, амуницию и личные вещи солдат: фотографии, шевроны, детские письма и рисунки бойцам, полевые медицинские сумки, сухой паек, окопные свечи и многое другое.

«Выставка посвящена 80-летию Великой Победы. Глава нашего района Рамис Сафиуллов уже более 80 раз побывал на СВО, он и привез эти предметы. На этой выставке представлены фотографии наших земляков, которые стали героями России, среди них есть мордвины. Также здесь можно увидеть украинский беспилотник, обломки ракет, аптечку, спальный мешок, униформу солдат, маскировочные сети», – рассказала «Татар-информу» заведующая отделом культурно-образовательной деятельности Тетюшского краеведческого музея Надежда Ильина.

«Мы провели Сабантуй в Мордовии, а сегодня проводим Валда Шинясь в Татарстане»

Республиканский праздник мордовской культуры посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Вместе с ним в Кильдюшево приехали глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, глава Республики Мордовия Артем Здунов, министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова и другие.

Почетных гостей хлебом-солью и памятными деревянными значками в форме солнца встретили артисты в национальной одежде. После приветственных обрядов Раис Татарстана посетил ярмарку народных промыслов, спортивные состязания и подворья.

Официальная часть праздника открылась на главной сцене театрализованным прологом под названием «Песнь сквозь века: защитники земли мордовской». Он рассказал зрителям о герое – человеке из обычной семьи, в которой чтят традиции, хранят историю и культуру.

Рамис Сафиуллов поздравил присутствующих с праздником и поблагодарил Рустама Минниханова за большое внимание и помощь Тетюшскому району. Он сообщил, что сегодня 17 мужчин из села Кильдюшево героически защищают Отечество на западных рубежах страны.

«Шумбрат! Хәерле көн! Добрый день! Прекрасный праздник Валда Шинясь, мы искренне приветствуем наших гостей, районы и другие регионы, которые прибыли в Тетюшский район», – обратился к гостям праздника Раис Татарстана .

Он поблагодарил главу Мордовии Артема Здунова за визит в Кильдюшево и организаторов за высокий уровень подготовки праздника.

«Наша страна – многонациональная, и наша республика – тоже. Недавно мы провели Сабантуй в Мордовии, а сегодня проводим Валда Шинясь здесь, в Татарстане, и это нас сближает. Хочу всем пожелать прекрасного настроения и чтобы такие праздники мы всегда проводили совместно», – сказал Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Наша страна – многонациональная, и наша республика – тоже»

Артем Здунов в своем выступлении отметил, что гости на празднике могут окунуться в культуру и быт мордовского народа.

«Рустам Нургалиевич, спасибо вам за внимание к мордовским праздникам, языку и развитию культуры. Для нас это очень важно и близко к сердцу. Особо это важно для наших ребят, которые воюют на фронте. Важна наша консолидация, наша дружба, чтобы они понимали, что здесь спокойно, враг не пройдет и мы все дружны. Мы должны отдать дань уважения нашим предкам, посмотреть, как они раньше жили. Об этом мы будем помнить всегда», – добавил он.

После официальной части началась концертная программа самодеятельных творческих коллективов из районов Татарстана и приглашенных артистов из соседних регионов, в том числе из Мордовии, Чувашии и Ульяновской области.

Фотографии с сайта Раиса РТ