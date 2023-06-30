Моравецкий призвал США и НАТО разместить на территории Польши ядерное оружие

В связи с тем, что Россия размещает свое тактическое ядерное оружие в Беларуси, Польша хочет принять участие в программе НАТО о совместном использовании ЯО (Nuclear Sharing). Об этом Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«По причине того, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», — приводит цитату ТАСС.

Моравецкий отметил, что окончательное решение будет зависеть от США и НАТО.

«Мы декларируем наше желание быстрых действий в этой области», — заключил он.

25 марта Президент России Владимир Путин заявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Беларуси, подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. 23 июня белорусский Президент Александр Лукашенко сообщил, что в республике уже находится значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов.