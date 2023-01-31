«Они на этом зарабатывают»: как мораторий на проверки ослабил защиту клиентов банков

Все сложнее защитить свои права в споре с банками и страховыми компаниями стало татарстанцам из-за моратория на проверки бизнеса. Роспотребнадзор стал отказывать в возбуждении дел, поскольку не имеет возможности собрать административный материал. Как защитить свои права в сложившейся ситуации, выяснила корреспондент «Татар-информа».

В «Картотеке арбитражных дел» исков к Роспотребнадзору в связи с отказными решениями по вопросу нарушения банками прав потребителей встречается немало

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В возбуждении административного дела отказать»

В марте прошлого года Правительство РФ издало постановление об особенностях организации государственного и муниципального контроля и надзора. На плановые и внеплановые проверки бизнеса в 2022 году был наложен запрет. Вскоре после этого Роспотребнадзор стал отказывать заявителям в привлечении к административной ответственности банков и страховых компаний за навязывание дополнительных услуг.

«В Роспотребнадзоре говорят: “Мы не можем проводить проверки и, как следствие, инициировать административные дела”», — рассказал «Татар-информу» директор казанского юрцентра «Ваш адвокат» Булат Макаров.

По его словам, случаи отказов, а компания Макарова представляла интересы нескольких заемщиков, были обжалованы в суде и признаны необоснованными. Позиция арбитража сводилась к тому, что нормы КоАП никто не отменял. Юрист говорит, что по этой причине даже записался к главе татарстанского Роспотребнадзора Марине Патяшиной на прием: «И она, и ее заместители подтвердили: “Не можем [возбуждать дела без проверки]. Над нами — прокуратура, Минэкономразвития”».

По ряду дел заявления прошли все три судебные инстанции и вступили в силу. Вердикт был такой: направить на новое рассмотрение. При повторном слушании результат был тот же: в пользу потребителей. Но Роспотребнадзор вновь выносит определения об отказе в возбуждении административных дел. Теперь уже со ссылкой на то, что прошел срок исковой давности. «Такой момент действительно есть: срок давности привлечения к административной ответственности по нашим статьям – 1 год с момента оформления кредитного договора», — говорит Макаров.

По словам Булата Макарова, случаи отказов были обжалованы в суде и признаны необоснованными Фото предоставлено Булатом Макаровым

«Получается, что государственный орган прикрывает банки, позволяя им нарушать права потребителей и оставаться безнаказанными?» — задается вопросом собеседник агентства. Он отметил, что эта практика имела место в 2022 году. Но вряд ли в нынешнем что-то изменится: мораторий на проверки продлили еще и на 2023 год.

«Если ваша левая рука не действует, ничто не мешает вам работать правой»

По словам Макарова, хорошее толкование этой ситуации дал Верховный суд РФ в августе и ноябре 2022 года. У административных органов есть определенные функции: это рейды, проверки и т.д. Но Роспотребнадзор в своей работе также руководствуется и Кодексом об административных правонарушениях. А именно — возбуждает дела и привлекает к ответственности.

«Образно говоря: у вас есть левая рука — закон «О государственном муниципальном контроле и надзоре». Ваша правая рука – это КоАП. С введением моратория ваша левая рука временно перестала действовать. Но ничто не мешает вам работать правой», — комментирует он.

Директор юрцентра замечает, что Кодекс об административных правонарушениях допускает в качестве отказа в возбуждении административного дела только два основания: отсутствие события и состава правонарушения. «Не случайно судебная практика полностью на стороне потребителя. Иначе говоря, следуя логике Роспотребнадзора, можно гонять по городу на автомобиле на высокой скорости, проезжая на красный свет. То есть грубо нарушать правила дорожного движения, и никто не сможет оштрафовать такого стритрейсера: “Мораторий!”», — говорит он.

Кодекс об административных правонарушениях допускает в качестве отказа в возбуждении административного дела только два основания: отсутствие события и состава правонарушения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Обычная банковская практика: иначе не дадут кредит»

«Татар-информ» изучил истории двух заемщиков, которым Роспотребнадзор отказал в возбуждении дел против банков. Впоследствии суд признал эти отказы незаконными. Лев К. (свою фамилию он попросил не называть) — один из тех, кто жаловался на то, что ему были навязаны дополнительные услуги. Возможности отказаться от них, по словам мужчины, у него не было.

Собеседник агентства заключил с банком кредитный договор с лимитом в 2,4 млн рублей 14 ноября 2021 года. Согласно выписке по счету, с него ежемесячно списывали 61 180 рублей с копейками как плату за включение в программу страховой защиты заемщиков, 25 622,78 рубля комиссии за услугу «Гарантированная ставка», еще 5446,80 рубля комиссии за открытие и ведение карточных счетов, 149 рублей значились как просто комиссия.

«Я изначально соглашался с условиями, потому что мне сказали, что иначе кредит не дадут, — рассказал заемщик агентству. – Это обычная банковская практика. Они на этом зарабатывают. А наше право — отказаться от дополнительных услуг. Мы же не знаем всех юридических тонкостей».

«Моя ситуация такая же, как у всех. В банках можно получить деньги, если только ты возьмешь еще и страховку. Откажешься — сотрудник кредитного отдела скажет: “Тогда извините”», — вторит ему Анжелика Бондарева.

По кредитному договору от 19 октября 2021 года ей выдали 999 936 рублей на 1841 день с процентной ставкой 11,8% годовых. В марте прошлого года она обратилась в татарстанский Роспотребнадзор. В частности, просила проверить условия кредитного договора на предмет ущемления прав потребителя и, если есть основания, оштрафовать банк.

«Татар-информу» Анжелика рассказала, что менеджеры кредитной организации сразу обозначили ей, сколько ежемесячно она будет платить по кредиту при оформлении страховки и без нее: «Они как бы рекламируют, что можно взять еще и страховой полис. Но страховку, как правило, дают такую, что ее вам никогда не выплатят». Женщина говорит, что убедилась в этом на своем опыте.

«У меня умер муж. А мне говорят: “У вас не страховой случай”, хотя была оформлена страховка по здоровью. В ее покрытие также входило нахождение в стационаре и просто лечение, с чем я и столкнулась на фоне эмоционального стресса», — рассказывает она. «Большинство людей, которые нуждаются в деньгах, совсем не миллионеры. Они берут кредит на какие-то нужды. Им просто некуда деваться, вот они и соглашаются на все условия», — добавила Бондарева.

«В банках можно получить деньги, если только ты возьмешь еще и страховку. Откажешься — сотрудник кредитного отдела скажет: “Тогда извините”» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вместо того чтобы воспользоваться периодом охлаждения…»

«Вместо того чтобы использовать свое законное право на возврат средств от страховой компании в “период охлаждения” — он составляет 14 дней, граждане обращаются в юридические компании», — отметили по этому поводу «Татар-информу» в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

В ведомстве Марины Патяшиной подчеркнули, что подавляющее большинство обращений — 93% — к ним поступает от юридических фирм, «целью которых является получение дохода, в том числе за подачу таких обращений в адрес управления». Причем зачастую потребители даже не знают, что от их имени подано заявление.

В Роспотребнадзоре напомнили, что постановление Правительства РФ устанавливает «исключительные основания» для проведения контрольных или надзорных мероприятий. В их числе – непосредственная угроза причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан или уже свершившиеся факты. Причем проверки должны быть согласованы с прокуратурой.

Поскольку случаи, которые были изложены в обращениях, не предполагают столь серьезных последствий, в отношении финансовых организаций применяются «меры превентивного характера». Как то: им объявляют предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В Управлении Роспотребнадзора по РТ убеждены, что «действуют в рамках полномочий, предоставленных законодательством».

В ведомстве, призванном защищать права потребителей, отмечают, что конечная цель жалоб людей — это возврат средств за дополнительные услуги. «Однако Роспотребнадзор не уполномочен рассматривать имущественные споры и не вправе обязать хозяйствующий субъект выполнить требования потребителя», — говорится в ответе, поступившем в редакцию.

Кстати, там полагают, что постановление не ограничивает потребителя в защите своих нарушенных прав. Рычаги воздействия на тех, кто ущемляет права заемщиков, покупателей, есть.

Ведомство Марины Патяшиной разъяснило, как в таких случаях нужно действовать. Сначала необходимо обратиться в адрес исполнителя услуг с письменной претензией. Если он добровольно не выполнил требование, обратиться в суд общей юрисдикции. Потребители освобождаются от уплаты госпошлины.

Кроме того, в России создан институт финансового уполномоченного, который рассматривает споры между потребителями и финансовыми организациями. К нему следует обращаться в случае отказа организации решить вопрос с клиентом миром, но еще до того, как написано заявление в суд.

В Управлении Роспотребнадзора по РТ убеждены, что «действуют в рамках полномочий, предоставленных законодательством» Фото: © «Татар-информ»

Сколько татарстанцев в прошлом году осталось не удовлетворено услугами банков и страховых компаний? Отметим, что в «Картотеке арбитражных дел» исков к Роспотребнадзору в связи с «отказными» решениями по этому вопросу встречается немало. Само ведомство приводит такие цифры: за 2022 год поступило 1620 письменных обращений граждан на нарушения закона о защите прав потребителей при оказании финансовых услуг, на них пришлась почти четверть от всех заявлений. Что, в общем-то, тоже немало.

«Омбудсмену можно жаловаться на страховые компании, МФО, кредитные кооперативы, ломбарды…»

«У Роспотребнадзора нет возможности спорить с позицией Правительства и Генеральной прокуратуры. Постановление нужно отменять — без этого случаев ущемления прав потребителей будет только больше», — убежден председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Он также напомнил о том, что в России принят закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», который обязывает по некоторым видам услуг до заявления в суд обращаться к финансовому омбудсмену. В частности, по словам Янина, в тех случаях, когда спор не превышает 500 тысяч рублей, а сама услуга прописана в полномочиях этой структуры, которая учреждена Банком России. Ее руководитель — Юрий Воронин.

Дмитрий Янин: «У Роспотребнадзора нет возможности спорить с позицией Правительства и Генеральной прокуратуры. Постановление нужно отменять» Фото предоставлено Дмитрием Яниным

Ему можно жаловаться на страховые компании (кроме случаев, связанных с ОМС), микрофинансовые организации, банки, кредитные кооперативы, ломбарды, негосударственные пенсионные фонды, перечисляет Янин. Также омбудсмен рассматривает споры по ОСАГО независимо от суммы претензии. Но есть одно но: организации, на которые возникают нарекания, должны находиться в реестре Банка России. Это можно проверить на его сайте.

Жалобы принимаются онлайн. То есть к уполномоченному есть возможность обратиться дистанционно, через сайт омбудсмена. Вопрос может быть решен быстро: в течение месяца. Собеседник агентства говорит, что эта норма появилась недавно и многие потребители о ней не знают.

«Но юристам, которые занимаются консультированием потребителей, об этом известно. И они, конечно, до того, как заключить договор с клиентом, должны были порекомендовать ему обратиться к омбудсмену: “Если вам откажут, то мы возьмемся за это дело”. А также рассказать о других нюансах взаимодействия с финансовыми компаниями. Например, о том, что перед обращением в суд им нужно было предъявить претензии в так называемый период охлаждения страховой компании. Если она отказала, попросить разрешить проблему уполномоченного, и уже потом, если это не удалось сделать, идти в суд», — комментирует он. Кстати, по словам Янина, если потребитель пройдет этот путь, его расходы на юристов будут возмещены.

Подробнее о ситуации на финансовом рынке Дмитрий Янин рассказал в интервью «Татар-информу», которое будет опубликовано в ближайшее время.