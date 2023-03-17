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Мораторий на плановые проверки в России сохранится до 2030 года
Правительство России уточнило параметры действия моратория на плановые проверки. Планируется, что он сохранится до 2030 года.
Как уточнили в пресс-службе Кабмина, в ближайшие годы проверки будут проходить лишь на некоторых заранее определенных объектах контроля. Это объекты с высоким и чрезвычайно высоким риском причинения вреда, опасные производства, а также гидротехнические сооружения II класса опасности.
Кроме того, профилактические визиты, но не проверки, могут проводиться в образовательных учреждениях, которые отнесены к зоне высокого риска. При выявлении нарушений инспекторы могут вынести предписание об их устранении.
Также визиты могут проходить по поручению Правительства либо Президента России Владимира Путина.
Как отметили в Кабмине, в России действует единый реестр подобных мероприятий. Отслеживать информацию о них предприниматели могут на портале госуслуг.
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