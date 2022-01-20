«Моральный и духовный ориентир»: Фонд имени Мустая Карима поздравил Шаймиева с 85-летием

Учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов и директор организации Альфия Каримова поздравили Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева с юбилеем — 20 января государственному деятелю исполнилось 85 лет.

«Для нашей семьи Вы близкий и дорогой человек. Наш отец и картатай Мустай Карим Вас очень уважал, любил и дорожил дружбой с Вами — Вы были близки по духу, мировоззрению, отношению к жизни, своему времени и людям.

Историю творят великие личности. И везёт тому народу и той стране, у кого лидерами нации становятся люди, для которых вековые ценности предков, судьба родной земли, культуры, языка — это личная ответственность. И это уже не просто судьба — это миссия, избранность.

Крепкий духовный мост между прошлым и будущим, высокий пример для новых поколений не только своего народа, но и всех в нашей стране и в мире, кто понимает масштабы Вашего мышления и видит плоды Вашей деятельности.

Можно смело утверждать, что Вы являетесь моральным и духовным ориентиром как для родного Татарстана, так и для братского Башкортостана.

Пусть это стихотворение Вашего друга, народного поэта Башкортостана Мустая Карима придаст Вам ещё больше сил оставаться в истории своего народа, родного Татарстана, в жизни своих близких и родных словно крепкий дуб с могучими корнями и раскидистой кроной.

...Дуб перед домом высится моим,

Надёжный друг, могучий дуб столетний.

Мы четверть века коротаем с ним

За годом год — дай Бог, чтоб не последний.

Мы были молодцами — хоть куда! —

Когда с тобой впервые повстречались.

И жили без оглядки мы тогда,

О старости грядущей не печалясь.

Я ликовал, когда среди ветвей

Весной птицы веселились вволю.

И ты был рад, когда в тени твоей

Гремели наши бурные застолья.

А жизнь — она брала нас в оборот,

Обрушивалась с беспощадной силой...

Что мы!.. Каких она незыблемых высот,

Каких твердынь державных не щадила!

Переносил ты стойко всякий раз

Ветров и гроз набеги и наскоки, —

И снова возрождались в добрый час

В твоих корнях живительные соки.

И я, я молча всё переносил,

Что на голову рушилось бесчинно.

Когда же выбивался я из сил,

Твоя листва чернела от кручины...

Однажды, помню, мимолётом, вдруг

Тебя шальная молния задела:

Ты не сгорел... Что же, поживём, мой друг,

С тобой ещё мы — раз такое дело!..

Удачливы мы всё же, согласись!

Мы — из породы стойких и везучих...

Из корня одного стремимся ввысь,

Случайно устоявшие на кручах.

...Но время шло:

Сменялись днями дни,

Пиры утихли, улетели птицы...

О сколько шрамов и морщин, взгляни,

Оставило оно на наших лицах.

И я уйду... Закончится мой путь...

Я знаю: раньше, чем тебя, намного —

Сожгут меня...

Что ж, дуб, не обессудь, —

Прости, суди меня не слишком строго...

Дорогой Минтимер Шарипович! Желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни на радость всем нам».