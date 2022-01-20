«Моральный и духовный ориентир»: Фонд имени Мустая Карима поздравил Шаймиева с 85-летием
Учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов и директор организации Альфия Каримова поздравили Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева с юбилеем — 20 января государственному деятелю исполнилось 85 лет.
«Для нашей семьи Вы близкий и дорогой человек. Наш отец и картатай Мустай Карим Вас очень уважал, любил и дорожил дружбой с Вами — Вы были близки по духу, мировоззрению, отношению к жизни, своему времени и людям.
Историю творят великие личности. И везёт тому народу и той стране, у кого лидерами нации становятся люди, для которых вековые ценности предков, судьба родной земли, культуры, языка — это личная ответственность. И это уже не просто судьба — это миссия, избранность.
Крепкий духовный мост между прошлым и будущим, высокий пример для новых поколений не только своего народа, но и всех в нашей стране и в мире, кто понимает масштабы Вашего мышления и видит плоды Вашей деятельности.
Можно смело утверждать, что Вы являетесь моральным и духовным ориентиром как для родного Татарстана, так и для братского Башкортостана.
Пусть это стихотворение Вашего друга, народного поэта Башкортостана Мустая Карима придаст Вам ещё больше сил оставаться в истории своего народа, родного Татарстана, в жизни своих близких и родных словно крепкий дуб с могучими корнями и раскидистой кроной.
...Дуб перед домом высится моим,
Надёжный друг, могучий дуб столетний.
Мы четверть века коротаем с ним
За годом год — дай Бог, чтоб не последний.
Мы были молодцами — хоть куда! —
Когда с тобой впервые повстречались.
И жили без оглядки мы тогда,
О старости грядущей не печалясь.
Я ликовал, когда среди ветвей
Весной птицы веселились вволю.
И ты был рад, когда в тени твоей
Гремели наши бурные застолья.
А жизнь — она брала нас в оборот,
Обрушивалась с беспощадной силой...
Что мы!.. Каких она незыблемых высот,
Каких твердынь державных не щадила!
Переносил ты стойко всякий раз
Ветров и гроз набеги и наскоки, —
И снова возрождались в добрый час
В твоих корнях живительные соки.
И я, я молча всё переносил,
Что на голову рушилось бесчинно.
Когда же выбивался я из сил,
Твоя листва чернела от кручины...
Однажды, помню, мимолётом, вдруг
Тебя шальная молния задела:
Ты не сгорел... Что же, поживём, мой друг,
С тобой ещё мы — раз такое дело!..
Удачливы мы всё же, согласись!
Мы — из породы стойких и везучих...
Из корня одного стремимся ввысь,
Случайно устоявшие на кручах.
...Но время шло:
Сменялись днями дни,
Пиры утихли, улетели птицы...
О сколько шрамов и морщин, взгляни,
Оставило оно на наших лицах.
И я уйду... Закончится мой путь...
Я знаю: раньше, чем тебя, намного —
Сожгут меня...
Что ж, дуб, не обессудь, —
Прости, суди меня не слишком строго...
Дорогой Минтимер Шарипович! Желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни на радость всем нам».