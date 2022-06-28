Moody's: Россия допустила дефолт по евробондам

Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило о дефолте России по внешним долговым обязательствам.

В агентстве утверждают, что в понедельник, 27 июня, держатели евробондов не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к истечению 30-дневного льготного периода.

Отдельно агентство оговаривает, что выплаты в рублях также будут рассматриваться как дефолт. На прошлой неделе, 22 июня, Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому выплаты внешнего госдолга следует проводить в российской валюте.

