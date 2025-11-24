Монумент нефтяникам в Лениногорске планируют внести в реестр памятников архитектуры

Монумент первооткрывателям нефти в Лениногорске могут включить в реестр памятников архитектуры. Вопрос сейчас рассматривается в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия, сообщили в Телеграм-канале ведомства.

Сооружение установили в 1975 году. Оно стало символом начала нефтедобычи в Татарстане и связано с освоением Ромашкинского месторождения – крупнейшего в республике. Монумент высотой 33 метра выполнен из нержавеющей стали: центральная конструкция стилизована под фонтан, вокруг которого расположено кольцо скульптурных фигур нефтяников.

Ромашкинское месторождение было открыто 25 июля 1948 года, когда здесь впервые получили нефтяной фонтан с дебитом 60 тонн в сутки. Позже показатель увеличили до 120 тонн.

В прошлом году в Лениногорске отметили двойной юбилей – 80-летие НГДУ «Лениногорскнефть» и 70-летие самого города, с которым связана история становления нефтяной отрасли республики.

