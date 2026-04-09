«Монтаж занимает 20 минут»: в Челнах разработали блиндаж-конструктор для зоны СВО

На одном из предприятий Набережных Челнов разработали и изготовили многофункциональное модульное сооружение для нужд специальной военной операции.

Блиндаж-конструктор презентовали мэру города Наилю Магдееву, разработку представил руководитель компании, депутат Горсовета Рустем Гараев.

Как отметил разработчик, первая опытная партия уже готова к отправке в зону СВО. Конструкция предусматривает несколько вариантов применения: модуль может использоваться как жилое и спальное помещение, медицинский пункт или баня.

«Монтаж занимает 20 минут. В разобранном виде занимает всего полметра в высоту. Монтировать можно и под землей, и в помещении. Это пластик, не гниет. Пробную партию в пять модулей отправим и возьмем обратную связь, как улучшить конструкцию», – рассказал Рустем Гараев.

Мэр города Наиль Магдеев высоко оценил представленную разработку.

По его поручению блиндаж-конструктор будет дополнительно продемонстрирован военнослужащим: руководство группировки направит бойцов на предприятие, где они смогут на практике освоить процесс сборки и получить необходимые навыки.

Глава города подчеркнул, что Набережные Челны продолжают оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим.

«Это яркий пример того, как депутаты Городского Совета, руководители, предприниматели, неравнодушные челнинцы относятся к своим вооруженным силам: народ и армия едины. От имени наших военнослужащих – а мы там часто бываем в зоне специальной военной операции – хочу поблагодарить всех неравнодушных к судьбе нашей страны, военнослужащих, которые с достоинством переносят все тяготы воинской службы и выполняют воинский долг по защите Отечества», – сказал Магдеев.

